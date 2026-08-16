Discussão de Abel após derrota do Palmeiras viraliza: 'Não tem medo'
Tricolor venceu o Alviverde de virada no Maracanã
O Palmeiras perdeu de virada por 3 a 2 para o Fluminense, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, Abel Ferreira durante a coletiva foi perguntado se não era possível "fazer mais" com o elenco que o Alviverde tem, além de ser questionado se, além dos resultados, não seria possível desempenhar tecnicamente mais em campo, no entanto, o treinador se irritou.
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- Essa é a tua opinião. Você está fazendo um artigo de opinião, ou está me fazendo uma pergunta? Muito simples, faz uma pergunta direta - iniciou Abel, que na sequência relembrou das campanhas do vice-campeonato brasileiro e da Libertadores.
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Nas redes sociais, torcedores consideraram a resposta do técnico arrogante, e condenaram a atitude ao 'discutir' com jornalista.
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Veja a repercussão:
Queremos o nome do jornalista— Crise no Palmeiras (@crisepalmeiras_) August 15, 2026
Queremos deixar ele com vários seguidores vamos fazer esse mito ficar famoso que nem o vozinha
Claro… foi enquadrado!— Mengao.ia (@MengaoIA) August 15, 2026
Abel tem no bolso um grupo de jornalistas baba ovo acostumados a passar pano.
Quando um jornalista fora desse grupo faz uma pergunta séria, começa a dar chiliques.
Normal
caralho, esse jornalista foi bem dms slk KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK— wdsepp ☭ (@wdsepp) August 15, 2026
Irmão, há tempos não via uma entrevista com repórteres fazendo boas perguntas— André Veras (@AndrVeras7) August 16, 2026
Até que fim um jornalista que não tem medo desse cara— Matthäus Lopes 🏴☠️ (@mathausllopes) August 16, 2026
Como foi Fluminense x Palmeiras?
Texto: Pedro Brandão
O Palmeiras começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em cabeçada de Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Piquerez. Antes, Allan já havia obrigado Fábio a fazer grande defesa. Jhon Arias, de volta ao Maracanã como adversário, foi vaiado pela torcida do Fluminense desde os primeiros minutos.
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O Fluminense cresceu depois de sofrer o gol, passou a pressionar mais e criou boas chances. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Canobbio cruzou pela direita e Hulk apareceu nas costas de Murilo para cabecear e deixar tudo igual antes do intervalo.
O Fluminense voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Soteldo levou perigo em duas finalizações, enquanto Hulk perdeu uma boa chance antes de sair para a entrada de Cano. Mesmo acuado em alguns momentos, o Palmeiras voltou a ficar na frente aos 36 minutos, com Maurício, após desvio de Flaco López.
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A equipe paulista, porém, não conseguiu sustentar a vantagem. Aos 39, Cano cabeceou na trave e Serna aproveitou o rebote para empatar. O Fluminense seguiu pressionando e foi premiado aos 46: Martinelli encontrou Guga pela direita, recebeu o cruzamento de volta e cabeceou, mas Cano desviou no caminho para marcar o gol da virada por 3 a 2.
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