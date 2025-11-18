Tironi no Lance!: Palmeiras tem dois jogos para voltar a sonhar com o Brasileiro
Time de Abel perdeu a liderança para o Flamengo após duas derrotas seguidas
- Matéria
- Mais Notícias
Um jogo muito mal jogado e um clássico com os reservas em campo: de seis pontos, nenhum conquistado, e isso foi o suficiente para pulverizar a vantagem do Palmeiras na ponta da tabela. A liderança do Brasileiro tem novo dono e é o Flamengo desde o fim de semana.
Palmeiras prepara voos para contar com convocados contra o Vitória; veja planejamento
Palmeiras
Testes de Ancelotti no Brasil podem influenciar decisão de Abel no Palmeiras
Palmeiras
Palmeiras mantém preocupação com convocados em corrida contra o Flamengo no Brasileirão
Palmeiras
A queda do Palmeiras começou na derrota para o Mirassol com direito a gol originado de um lateral. O clássico na Vila com o Santos desesperado e focado para sair da zona do rebaixamento foi o complemento de uma semana péssima para o time de Abel Ferreira.
➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas
Mas se tem uma coisa que este Palmeiras de Abel Ferreira ensinou é que é preciso acreditar até o fim. Este mesmo time estava morto e acabado na Libertadores quando perdeu para a LDU em Quito por 3 a 0. Uma semana depois, ressuscitou ao vencer por 4 a 0 na volta em uma das viradas mais espetaculares da história da Libertadores.
A tarefa palmeirense agora é tentar nas duas próximas rodadas tentar colar no líder. Se as últimas duas partidas a tabela foi ruim para o time paulista e melhor para o Flamengo, nas próximas o cenário será
invertido. O Palmeiras encara duas partidas em casa: Vitória e Fluminense. Já o Flamengo terá o clássico contra o Tricolor como visitante e um revigorado Bragantino, que voltou a vencer com a chegada de Vagner Mancini.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Momentos de oscilação dos dois times
Mas para seguir na briga o time de Abel terá de corrigir problemas apresentados recentemente, o maior deles a fragilidade defensiva. Fato é que o Palmeiras 2025 tem uma linha de frente poderosa, mas vem
falhando lá atrás, o que pode ser fatal para quem não pode errar mais.
A notícia que dá esperança é que o Flamengo também vive momentos de oscilação. O placar de 5 a 1 contra o Sport apagou um primeiro tempo muito ruim do time de Filipe Luís. O sufoco passado nos minutos finais do jogo contra o Santos foi outro mal sinal.
Verdade é que Palmeiras e Flamengo chegam na reta final apresentando problemas, embora ainda sejam times infinitamente melhores do que todos os seus rivais. E tem ainda pela frente a final da Libertadores.
O que acontecer em Lima deverá influenciar muito no destino do Brasileiro.
Tironi no Lance!: veja mais colunas
Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:
➡️Bruno Henrique escapa de gancho. E Vitor Roque?
➡️STJD entra em campo. Palmeiras reclama
➡️Palmeiras vence e tortura psicologicamente o Flamengo
➡️Palmeiras tem vantagem física sobre o Fla, mas a Data Fifa vem aí…
➡️Palmeiras não vê limites na arte da superação
- Matéria
- Mais Notícias