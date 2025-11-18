Um jogo muito mal jogado e um clássico com os reservas em campo: de seis pontos, nenhum conquistado, e isso foi o suficiente para pulverizar a vantagem do Palmeiras na ponta da tabela. A liderança do Brasileiro tem novo dono e é o Flamengo desde o fim de semana.

A queda do Palmeiras começou na derrota para o Mirassol com direito a gol originado de um lateral. O clássico na Vila com o Santos desesperado e focado para sair da zona do rebaixamento foi o complemento de uma semana péssima para o time de Abel Ferreira.

Mas se tem uma coisa que este Palmeiras de Abel Ferreira ensinou é que é preciso acreditar até o fim. Este mesmo time estava morto e acabado na Libertadores quando perdeu para a LDU em Quito por 3 a 0. Uma semana depois, ressuscitou ao vencer por 4 a 0 na volta em uma das viradas mais espetaculares da história da Libertadores.

A tarefa palmeirense agora é tentar nas duas próximas rodadas tentar colar no líder. Se as últimas duas partidas a tabela foi ruim para o time paulista e melhor para o Flamengo, nas próximas o cenário será

invertido. O Palmeiras encara duas partidas em casa: Vitória e Fluminense. Já o Flamengo terá o clássico contra o Tricolor como visitante e um revigorado Bragantino, que voltou a vencer com a chegada de Vagner Mancini.

Plata e Gustavo Gomez na partida entre Flamengo x Palmeiras no Maracanã (Foto: Alexandre Brum/Agência Enquadrar/Gazeta Press)

Momentos de oscilação dos dois times

Mas para seguir na briga o time de Abel terá de corrigir problemas apresentados recentemente, o maior deles a fragilidade defensiva. Fato é que o Palmeiras 2025 tem uma linha de frente poderosa, mas vem

falhando lá atrás, o que pode ser fatal para quem não pode errar mais.

A notícia que dá esperança é que o Flamengo também vive momentos de oscilação. O placar de 5 a 1 contra o Sport apagou um primeiro tempo muito ruim do time de Filipe Luís. O sufoco passado nos minutos finais do jogo contra o Santos foi outro mal sinal.

Verdade é que Palmeiras e Flamengo chegam na reta final apresentando problemas, embora ainda sejam times infinitamente melhores do que todos os seus rivais. E tem ainda pela frente a final da Libertadores.

O que acontecer em Lima deverá influenciar muito no destino do Brasileiro.

