Santos vence no fim, respira no Brasileirão e derruba o Palmeiras da liderança

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado no final da partida por Rollheiser.

Com o resultado, o Peixe deixa a zona do rebaixamento e chega aos 36 pontos na tabela, ultrapassando o Vitória. O Verdão perde a liderança da competição para o Flamengo, que chegou aos 71 pontos.

Neymar foi titular do Santos no clássico contra o Palmeiras. (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/ Gazeta Press)

Como foi o jogo?

A Vila Belmiro se transformou em um verdadeiro Alçapão desde o início da tarde deste sábado (15). A Rua Princesa Isabel ganhou clima de jogo decisivo, tomada por bandeiras, sinalizadores e fogos.

Na recepção ao ônibus, um show à parte resgatou a essência de um time acostumado a noites de Libertadores, mas que há quase dez anos não conquista um título expressivo.

O Palmeiras entrou em campo com um time alternativo, acumulando 11 desfalques por convocação, suspensão e lesão. O Alviverde sabia que precisava vencer para seguir na briga pelo título, especialmente após o Flamengo aplicar uma goleada por 5 a 1 sobre o Sport, na Arena Pernambuco.

A primeira chance de ataque do Santos ocorreu em menos de três minutos. Após erro de Micael, Neymar avançou em direção à grande área, mas Khellven cortou o passe no momento exato. A primeira finalização, porém, foi do Alviverde. Mauricio aproveitou erro de Zé Ivaldo e finalizou para Brazão defender, inflamando a torcida santista.

Aos sete minutos, o Palmeiras seguiu pressionando com um contra-ataque puxado por Bruno Rodrigues, que buscou Raphael Veiga. O meia chutou em cima da marcação e ganhou escanteio. O Verdão tentou uma jogada ensaiada, mas a defesa santista afastou. Na sequência, Neymar sofreu falta de Khellven, e a torcida pediu cartão. A advertência veio no lance seguinte, quando Aníbal atingiu o camisa 10 pelo lado direito do campo.

Motivado pela festa da torcida, o Peixe insistiu nas jogadas pelo lado direito. Na cobrança de falta, Neymar acionou Barreal, que finalizou travado. Igor Vinícius também tentou chegar à linha de fundo e bateu para a defesa de Carlos Miguel. O Alvinegro Praiano quase abriu o placar em cabeceio de João Schmidt, após sobra de Furchs na grande área, que deixou Barreal livre para alçar a bola ao companheiro.

O Verdão tentou armar um contra-ataque com Bruno Rodrigues, Fuchs e Felipe Anderson, mas o Peixe respondeu rapidamente. Aos 20 minutos, obrigou Carlos Miguel a fazer uma defesa com o pé após chute de Barreal. Mais uma vez, a jogada começou com Igor Vinícius pelo lado direito do campo.

Guilherme, o artilheiro do Santos na temporada com 15 gols, também foi um dos protagonistas do primeiro tempo. Arriscou um chute de perna direita no canto direito da trave, e Carlos Miguel espalmou. A bola ainda desviou em Zé Rafael antes de sair pela linha de fundo. O camisa 11 também arriscou por cima do gol.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Peixe teve duas oportunidades de abrir o marcador: primeiro com Neymar, que finalizou da meia-lua e acertou Jefté. Depois, o camisa 10 ainda cobrou escanteio, Zé Rafael cabeceou em cima da linha, e Khellven salvou a melhor chance do jogo até aqui.

O Palmeiras começou a segunda etapa dominando as principais ações, obrigando Gabriel Brazão a fazer uma bela defesa no chute cruzado de Luighi após passe de Raphael Veiga. O Peixe respondeu com Willian Arão finalizando de primeira, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 11 minutos, Vojvoda promoveu as entradas de Robinho Jr. e Lautaro Díaz. O Menino da Vila foi o jogador mais aplaudido da escalação e é considerado um xodó da torcida santista. Logo nas primeiras movimentações, fez jogadas com seu ídolo Neymar, que cruzou rasteiro e quase marcou.

O Verdão quase marcou com Flaco López aos 18 minutos do segundo tempo, em um rápido contra-ataque. O atacante finalizou no canto direito, e a bola saiu pela linha de fundo, muito próxima da trave de Brazão.

O time rival continuou tentando e, desta vez, quase que Aníbal Moreno marca na pequena área após a zaga do Santos errar na marcação. Veiga ajeitou a bola na segunda trave e, na sobra, Flaco serviu o companheiro, que desperdiçou a chance.

Victor Hugo, que entrou na vaga de Arão, quase marcou ao finalizar cruzado e rasteiro. O Palmeiras respondeu com Flaco recebendo passe de Murilo. Ele cortou Souza e parou nas mãos de Brazão.

Nos minutos finais do jogo, muita apreensão. Gabriel Brazão começou a sentir dores nas mãos, e Vojvoda promoveu duas alterações, com as entradas de Rollheiser e Escobar nas vagas de Souza e Zé Rafael. E foi justamente do banco de reservas que saiu a redenção santista. Escobar cruzou na segunda trave, Robinho Jr. ajeitou, e o camisa 32 encheu o pé, cruzado, para dar ao Santos os três pontos mais importantes da temporada.

Ficha Técnica:

SANTOS 1 X 0 PALMEIRAS - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado (15), às 21h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

🗣️ Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

👭Público: 14.651

💰Renda: R$ 805,116,25

🥅 Gol: Rollheiser (14/2°T)

🟨Cartão amarelo: Aníbal Moreno (Palmeiras); Zé Rafael (Santos)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza (Escobar); Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael (Rollheiser) e João Schmidt; Barreal (Robinho Jr.), Neymar e Guilherme (Lautaro Díaz)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson (Luighi) e Mauricio (Larson); Raphael Veiga e Bruno Rodrigues (Flaco López).