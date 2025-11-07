A rodada terminou ótima para o Palmeiras. Viu o Flamengo empatar com o São Paulo na quarta-feira, entrou em campo nesta quinta-feira sabendo exatamente o que precisava fazer e fez: venceu o clássico contra o Santos no Allianz Parque e aumentou para três pontos a distância na ponta. Ainda tem duas vitórias a mais do que o Rubro-Negro.

Disputar um campeonato cabeça a cabeça contra um time tão focado mentalmente como é este Palmeiras é um sofrimento para qualquer adversário e nem mesmo o poderoso Flamengo tem conseguido lidar com isso, como está claro. A análise fria é a de que o time de Abel Ferreira vai se aproximando da conquista. O próprio treinador do Flamengo reconheceu isso antes mesmo da vitória verde desta quinta-feira. A entrevista coletiva de Filipe Luís depois do empate contra o São Paulo chamou a atenção pelo desânimo. Ele parecia prever que o rival faria a sua parte como fez.

O jogo não foi tão simples para o Palmeiras contra um Santos guerreiro e desesperado para fugir da zona do rebaixamento. Até Vitor Roque (sempre ele) abrir o placar, o time martelou, pressionou, mas esbarrou na falta de pontaria e no goleiro Gabriel Brazão, que fez ótimas defesas.

Palmeiras venceu, mas não teve vida fácil contra o Santos (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

O centroavante que fez os dois gols da vitória é uma das diferenças entre o líder e seu perseguidor. Enquanto Vitor Roque vive excelente momento que lhe rendeu a convocação para a Seleção, Pedro, o camisa nove do Rubro-Negro, lutando para estar em campo na final da Libertadores. E Filipe Luís não consegue achar um substituto nem próximo dele.

Fator físico é mais um aliado do Palmeiras

O fator físico também é vantajoso para o Palmeiras neste momento. Com elenco mais jovem e com um treinador que tem sido cirúrgico nas suas escolhas, o que se vê é um time que esmaga fisicamente seus rivais, lutando por todas as bolas. Já o Flamengo nos seus jogos tem sido incapaz de manter o nível físico ao longo de uma partida.

O Fla tinha como prioridade no começo do ano a conquista do Brasileiro e faz uma campanha assombrosa que lhe daria o título caso não tivesse um rival do quilate do Palmeiras de Abel Ferreira.

A pergunta que fica: quanto o desfecho do Brasileiro impactará na final da Libertadores entre os dois poderosos do futebol sul-americano?

