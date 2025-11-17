Palmeiras mantém preocupação com convocados em corrida contra o Flamengo no Brasileirão

O Palmeiras possui seis jogadores à disposição de suas seleções nesta Data Fifa e aguarda as partidas da próxima terça-feira para avaliar o grupo antes do confronto com o Vitória, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim como ocorreu com o atacante Flaco López, a diretoria fretou voos para garantir o retorno dos convocados ao Brasil após seus compromissos. O sexteto passará por avaliação física do departamento médico, e a tendência é que fique à disposição no banco de reservas para o técnico Abel Ferreira.

O atacante Vitor Roque retornará ao Brasil no avião da presidente Leila Pereira, que viajou à Europa para compromissos particulares. A mandatária também levará de volta o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e os laterais Luciano Juba e Pedro Henrique, que defendem Bahia e Vasco, respectivamente.

Vitor Roque - Brasil

Um dos destaques do Palmeiras no segundo semestre e contratação mais cara da história do clube, Vitor Roque permanecerá como reserva no duelo amistoso entre Brasil e Tunísia, realizado na França. O atacante, no entanto, deve receber oportunidade durante a segunda etapa do confronto.

Questionado sobre as opções ofensivas, Carlo Ancelotti afirmou que o camisa 9 alviverde está entre os atletas convocados que podem atuar como referência no ataque, setor que vem funcionando sem um centroavante fixo.

Vitor Roque terá o maior tempo de recuperação entre o sexteto, uma vez que o Brasil entra a campo às 16h30 (de Brasília).

- O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo - afirmou Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Gustavo Gómez e Ramón Sosa - Paraguai

Assim como no Palmeiras, Gustavo Gómez é referência e capitão da seleção do Paraguai. Com isso, iniciará partida contra o México após ter atuado durante os 90 minutos na derrota para os Estados Unidos por 2 a 1.

Ramón Sosa, por sua vez, deve seguir como opção no banco de reservas. De volta ao time após não ser seleiconado devido a lesão muscular, o jogador participou de parte da segunda etapa. A dupla entra em campo às 22h30 (de Brasília), em San Antonio (EUA), menos de 24 horas antes da partida do Palmeiras com o Vitória.

Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres - Uruguai

Piquerez e Emiliano Martínez foram titulares do Uruguai no empate sem gols contra o México, enquanto o atacante Facundo Torres entrou no início da segunda etapa.

O trio volta a campo na terça-feira (18), quando enfrenta os Estados Unidos, em Tampa (EUA). A expectativa é que Piquerez permaneça entre os onze titulares, enquanto Emi Martínez e Facundo Torres disputam posição na equipe de Marcelo Bielsa.

A seleção uruguaia joga às 21h (de Brasília), e o grupo, assim como os demais convocados, chegará ao Brasil na manhã do dia 19 de novembro.