Testes de Ancelotti no Brasil podem influenciar decisão de Abel no Palmeiras

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti pode influenciar Abel Ferreira na escalação do Palmeiras para a partida contra o Vitória, na próxima quarta-feira (19), vital na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.

+ Palmeiras mantém preocupação com convocados em corrida contra o Flamengo no Brasileirão

Em entrevista coletiva, o italianou afirmou ver Vitor Roque, único alteta do Palmeiras convocado para defender a Seleção Brasileira nesta Data Fifa, como uma opção como referência para o sistema ofensivo, que vem atuando sem um centroavante fixo.

Inclusive, afirmou que o Tigrinho tem chances de entrar em campo no duelo contra a Tunísia. Mesmo com outra Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo, Ancelotti antecipou que pretende encerrar o período de testes já neste compromisso, o que amplia as chances de Vitor Roque ser utilizado.

- O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo - afirmou Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Com isso, o jogador, que poderia até iniciar a partida, já que atuará à tarde e terá mais de 24 horas para se recuperar fisicamente, será reavaliado pelo departamento médico e deve começar o confronto no banco de reservas, em situação semelhante à de Flaco López, que defendeu a Argentina.

Vale lembrar que Vitor Roque terá carona especial no avião da presidente Leila Pereira para retornar ao país. A mandatária viajou à Europa para resolver assuntos particulares e estendeu a estadia para auxiliar na logística do camisa 9.

Abel Ferreira perdeu Vitor Roque, convocado pela Seleção Brasileirão, para o clássico entre Palmeiras e Santos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com a derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, o Palmeiras deixou a liderança do Brasileirão e viu o Flamengo abrir três pontos com apenas 15 ainda em disputa até o fim da competição.

Nesta reta final, o time alviverde recebe Vitória e Fluminense no Allianz Parque e encerra sua participação com três partidas como visitante: Grêmio, Atlético-MG e Ceará.