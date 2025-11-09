Flamengo vence, afunda Santos e mantém viva briga pelo Brasileirão
Rubro-Negro faz 3 a 2 sobre o Peixe e encosta momentaneamente no líder Palmeiras
O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 neste domingo (9), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Léo Pereira, Jorge Carrascal e Bruno Henrique fizeram os gols do Rubro-Negro, e Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz descontaram para o Alvinegro Praiano já nos minutos finais.
Com o resultado, o Fla chega aos 68 pontos e iguala o líder Palmeiras, que encara o Mirassol ainda nesta noite e tem vantagem no número de vitórias. Já o Peixe segue na zona de rebaixamento, com 33 pontos e na 17ª posição.
Flamengo x Santos: como foi o jogo?
Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo recebeu um Santos pressionado na zona de rebaixamento, mas animado pela volta de Neymar ao time titular. Com o Maracança lotado, os donos da casa buscaram impor o favoritismo logo de cara, e Jorge Carrascal levou perigo logo aos quatro minutos, batendo firme na entrada da área e acertando o lado de fora da rede.
O Peixe, por sua vez, adotou postura defensiva e buscava saídas de velocidade, apostando no talento do camisa 10. Na melhor chance dos visitantes na primeira etapa, Barreal desviou cruzamento e encontrou Neymar, que mergulhou no meio da área e cabeceou a bola à direita do gol aos 20'. Pilhado, o atacante demonstrava a todo tempo sinais de irritação com a arbitragem, o que rendeu cartão amarelo por reclamação logo aos 35 minutos.
O Rubro-Negro seguiu rondando a área adversária, empurando o Alvinegro Praiano para trás. A pressão deu resultado aos 37', quando Léo Pereira aproveitou sobra de cobrança de escanteio e bateu de canhota para abrir o placar.
O gol do Flamengo fez o Santos buscar mais o ataque antes mesmo do intervalo. Zé Rafael teve boa chance de cabeça, mas mandou para fora; pouco depois, Neymar cobrou falta da lateral da área e obrigou Rossi a defender com um soco.
O bom momento do Peixe, contudo, não teve sequência no início do segundo tempo. De primeira, Arrascaeta lançou Carrascal nas costas da marcação, e o colombiano arrancou e chutou forte para superar Brazão e fazer o segundo gol rubro-negro no jogo logo aos 5'/2°T.
A vantagem do Flamengo pareceu um banho de água fria no Santos, que parou de demonstrar poder de reação. Assim, os mandantes, embalados pela torcida no Maracanã, encontravam espaços no campo de ataque e criavam oportunidades. Em uma dessas jogadas, Varela acionou Bruno Henrique, que invadiu a área e foi derrubado por Willian Arão. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, mas Arrascaeta desperdiçou a cobrança e acertou a trave.
O Mais Querido seguiu acumulando finalizações, com Samuel Lino levando perigo em jogada individuai e Bruno Henrique perdendo chance cara a cara com Brazão. Não demorou muito, porém, para o camisa 27 se redimir: Igor Vinícius falhou e deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro santista e fez o terceiro do Fla.
A partida caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo, mas ganhou cortornos dramáticos na reta final. Aproveitando rebote de chute de Robinho Jr. no travessão, Thaciano ajeitou de cabeça para Bontempo empurrar para o fundo das redes aos 43 minutos. No lance seguinte, Rossi defendeu finalização do jovem camisa 7, mas a bola sobrou para Lautaro Díaz fazer o segundo do Peixe. Apesar da reação tardia, o Peixe não conseguiu o empate, e o Rubro-Negro deixou o Maracanã com os três pontos.
O que vem por aí?
A Data Fifa não será de descanso total para Flamengo e Santos, que cumprem jogos atrasados pelo Brasileirão. O Rubro-Negro visita o Sport na Arena Pernambuco no próximo sábado (15), às 18h30, em duelo válido pela 12ª rodada. No mesmo dia, às 21h, o Peixe recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3 X 2 SANTOS
33ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);
🥅 Gols: Léo Pereira, aos 37'/1°T (1-0); Carrascal, aos 5'/2°T (2-0); Bruno Henrique, aos 35'/2°T (3-0); Bontempo, aos 43'/2°T (3-1); Lautaro Díaz, aos 45'/2°T (3-2);
🟨 Cartões amarelos: Samuel Lino, Arrascaeta (FLA); Neymar, Zé Ivaldo (SAN)
🟥 Cartão Vermelho:
🏟️ Público: 69.612 pessoas
💰 Renda: R$ 5.118.212,50.
⚽ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Saúl) e Arrascaeta (Michael); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Samuel Lino (Everton Cebolinha).
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Luan Peres (Bontempo), Zé Ivaldo e Souza (Escobar); João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael (Thaciano); Barreal (Lautaro Díaz), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar (Rollheiser).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
