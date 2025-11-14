Tironi no Lance!: Bruno Henrique escapa de gancho. E Vitor Roque?
Decisão abre espaço para interferências em jogos de futebol na era das apostas esportivas
A decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) de multar Bruno Henrique e não suspendê-lo é perigosíssima porque abre um claro espaço para interferências em jogos de futebol que hoje vivem sob a era das apostas esportivas.
O principal argumento utilizado para que o caso fosse incluído em determinado artigo com pena mais branda em vez de outro com pena de suspensão foi o de que houve um pedido do clube para que Bruno Henrique levasse o cartão, afastando a hipótese de prejuízo ao Flamengo. Se isso for sempre levado em conta nos julgamentos, convenhamos, basta o clube do jogador dizer que orientou seu funcionário a ser punido.
Imagem ainda mais manchada do STJD
As comparações com os casos da operação Penalidade Máxima, que aplicou penas muito severas a vários jogadores, foram utilizadas para atenuar o crime cometido pelo jogador do Flamengo. São casos de gravidade diferente, sem dúvida, mas pode-se discutir se eram tão diferentes assim a ponto de a pena ser apenas uma multa de um valor irrisório para o jogador e muito mais para o clube em que ele joga.
O resultado está aí e a imagem do STJD, historicamente manchada, fica um pouco mais a partir da decisão tomada nesta quinta-feira.
Trata-se de mais um episódio muito controverso em um Campeonato Brasileiro já suficientemente coalhado de arbitragens nocivas que colocarem em xeque a lisura da competição.
Casos Vitor Roque x Bruno Henrique
Mas não acabou! Segunda-feira a estrela das últimas rodadas do campeonato, o STJD, entrará em cena novamente, desta vez para julgar Vitor Roque, indiciado por ter feito uma postagem homofóbica nas suas redes sociais.
E o nó da questão é: como o STJD vai se comportar neste próximo julgamento, sendo que no período de duas semanas aliviou em uma pena para um atleta do Flamengo e puniu um atleta do Palmeiras? Curiosamente, os dois times que disputam as duas competições mais relevantes da temporada, Brasileiro e Libertadores.
Haverá como o julgamento de Vitor Roque não ter o peso da decisão tomada no caso Bruno Henrique e Allan, por mais que sejam casos diferentes?
O STJD mais uma vez entra em cena em momento decisivo no futebol brasileiro. O prejuízo que ele causa é gigantesco.
Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista.
