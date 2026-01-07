Kevin, ex-Palmeiras, vira assunto em jogo da Premier League: 'Estou surpreso'

O jovem Kevin, formado nas categorias de base do Palmeiras, foi um dos jogadores mais comentados durante a partida entre Fulham e Chelsea, nesta quarta-feira (7). O brasileiro entrou com o decorrer do jogo, mas teve seu desempenho muito exaltado pelos torcedores europeus.

Com gols de Raúl Jímenez no começo do segundo tempo e Harry Wilson no final, o Fulham venceu o Chelsea por 2 a 1 no Craven Cottage. O time londrino foi prejudicado por Marc Cucurella, que acabou expulso aos 22 minutos. Liam Delap fez o gol dos Blues.

Apesar de ter iniciado a partida no banco, Kevin, cria do Palmeiras, teve seu desempenho muito elogiado nas redes sociais europeias. O ponta entrou no intervalo, chutou duas vezes para o gol e conseguiu dois dribles no confronto da Premier League.

Além de torcedores do Fulham, que estão encantados com o ex-Palmeiras, os amantes de futebol de maneira geral começaram a se impressionar com as atuações de Kevin. O estilo brasileiro de driblar e partir para cima da marcação segue somando fãs ao redor do mundo. Veja os comentários abaixo:

Kevin com a camisa do Verdão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Veja comentários sobre o jovem formado na base do Palmeiras

Tradução sobre o jovem ex-Palmeiras: "Esse Kevin, jovem do Fulham, é uma joia"

Tradução sobre o Cria da Academia: Kelvin do Fulham é muito bom, as vezes é suplente mas suponho que não está 100% para jogar os 90 minutos.

Tradução sobre o jovem formado pelo Palmeiras: Realmente gostei desse Kevin. Estou surpreso que ele não é um titular constante do Fulham.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Aquele Kevin do Fulham é um verdadeiro brasileiro… pega a bola, encara o zagueiro e força a entrada na área, um ponta de verdade.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Kelvin do Fulham está destruindo desde que chegou