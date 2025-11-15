Flamengo vira, goleia fora de casa e rebaixa Sport para a Série B
Rubro-Negro contou com duas expulsões da equipe da casa e brilhou no segundo tempo
- Matéria
- Mais Notícias
No dia do aniversário de 130 anos, neste sábado (15), o Flamengo virou para cima do Sport na Arena Pernambuco, goleou pelo placar de 5 a 1 em duelo atrasado e deu mais um passo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão, lanterna da competição, teve decretado o rebaixamento para a Série B de 2026 com cinco rodadas de antecedência.
Os gols do confronto foram marcados por Pablo, para a equipe da casa, e Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles para o Rubro-Negro. O placar levou o clube da Gávea aos 71 pontos, na briga com o Palmeiras pelo título faltando cinco compromissos.
➡️ Flamengo celebra 130 anos com ações especiais na Gávea
Mudança de cenários
Muito abaixo do apresentado nos últimos jogos, o time comandado por Filipe Luís mostrou-se desatento e foi surpreendido no começo do duelo em Pernambuco. Aos 14 minutos de partida, o jovem João Victor perdeu na pressão de Léo Pereira, atacante do Sport, que passou para Luan Cândido. O lateral-esquerdo serviu Pablo, que perdeu na primeira, mas finalizou no canto direito de Rossi para abrir o placar.
O Rubro-Negro carioca demorou a encaixar o jogo de aproximação e velocidade, característico do trabalho de Filipe Luís. Encaixotado e sentindo falta de protagonismo, o Flamengo pouco agrediu e viu, do outro lado, o Sport magoar a defesa nos contra-ataques — destaque para a dificuldade de Emerson Royal na marcação de Léo Pereira, atacante do Leão.
O cenário, no entanto, clareou ainda na etapa inicial com a expulsão de Matheus Alexandre, lateral-direito do Sport, por segundo amarelo após entrada dura em Ayrton Lucas aos 35. Cinco minutos depois, Luiz Araújo ficou sozinho na entrada da área e acertou lindo chute para deixar tudo igual.
Flamengo aproveita superioridade em campo
Logo após o gol de empate, o Sport perdeu mais um jogador e ficou com dois a menos em campo. Ramon Menezes parou Wallace Yan no meio-campo com entrada por trás e também foi expulso pela segunda advertência pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS).
Na volta para a segunda etapa, o Flamengo abusou dos cruzamentos, mas o alto volume de jogo deixava no ar o "cheiro de gol". Depois de muitas tentativas no campo de ataque, funcionaram as trocas de Filipe Luís para o clube da Gávea, no dia do aniversário de 130 anos, virar e ampliar na Arena Pernambuco.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️ Com a participação de Zico, Lance! produz documentário sobre os 130 anos do Flamengo
Primeiro com Juninho, que aproveitou em seu primeiro toque na bola para completar rebote de Everton Cebolinha em finalização na trave, aos 15. Dois minutos depois, Bruno Henrique ficou com sobra na entrada da área após dividida com o goleiro Gabriel, recebeu de Luiz Araújo e tocou por cima para marcar o terceiro.
Incontestável
Com muitos espaços, o Flamengo foi só ataque e aumentou a vantagem no Recife. Primeiro com Ayrton Lucas, contando com desvio em Aderlan aos 25 minutos, e depois com o jovem Douglas Telles. O camisa 81, de 18 anos, entrou no lugar de Bruno Henrique, marcou o quinto e se emocionou em campo para dar números finais.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT 1 X 5 FLAMENGO
12ª rodada do Brasileirão (jogo atrasado)
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Gols: Pablo 14'/1ºT (SPT); Luiz Araújo 40'/1ºT, Juninho 15'/2ºT, Bruno Henrique 17'/2ºT, Ayrton Lucas 25'/2ºT e Douglas Telles 34'/2ºT (FLA)
Cartões amarelos: Ramon Menezes, Matheus Alexandre e Riquelme (SPT); João Victor, Erick Pulgar e Saúl (FLA)
Cartões vermelhos: Matheus Alexandre e Ramon Menezes (SPT)
⚽ESCALAÇÕES
SPORT (Técnico: César Lucena)
Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Rivera (Riquelme), Lucas Kal, Lucas Lima (Adriel) e Matheusinho (Aderlan); Léo Pereira (Sérgio Oliveira) e Pablo (Igor Cariús).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, João Victor (Michael), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo) e Saúl; Luiz Araújo e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Bruno Henrique (Douglas Telles) e Wallace Yan (Juninho).
- Matéria
- Mais Notícias