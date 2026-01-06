Santos x União Cacoalense (RO): onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copinha
Peixe abriu a competição com vitória por 3 a 0 diante do Real Brasília (DF)
Em busca do tetracampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos entra em campo na próxima quarta-feira (7), contra o União Cacoalense, de Rondônia, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).
Na estreia, o União Cacoalense empatou por 2 a 2 com a São Carlense, equipe do interior de São Paulo. Ji-Paraná, de pênalti, e Marquinhos marcaram para o União, enquanto Igor Rodrigues e Math Soares anotaram os gols do Lobo da Central.
Os Meninos da Vila venceram o Real Brasília (DF) por 3 a 0 com facilidade e seguem como um dos favoritos ao título, especialmente por terem conquistado o Campeonato Paulista da categoria na temporada passada.
Desfalque:
O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), contra o Novorizontino, e, além da provável estreia do atacante Gabriel Barbosa com a camisa do Peixe, o elenco pode ter outra novidade.
O lateral-esquerdo Vinícius Lira foi comunicado pela comissão técnica do Sub-20 de que Juan Pablo Vojvoda solicitou sua integração ao elenco profissional para a disputa do Estadual. O Menino da Vila estreou no time principal na temporada passada e soma três partidas pela equipe.
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico do Sub-20, Vinícius Marques, explicou que a prioridade do Santos será o Campeonato Paulista e que Juan Pablo Vojvoda solicitou que todos os atletas da base estejam preparados para uma eventual "convocação" ao elenco profissional.
As comissões técnicas mantêm contato constante, e Vinícius destacou que Vojvoda conhece bem o perfil e o potencial de cada jogador das categorias de base. A ideia, segundo ele, é utilizar cada vez mais os Meninos da Vila.
Provável escalação:
SANTOS (Técnico: Vinícius Marques)
Rodrigo Falcão; JP Chermont, João Ananias, Contreras e Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique, Pepê Fermino , Bernardo, Enzo Boer; Rafael Freitas e Mateus Xavier.
Ficha Técnica:
🏆SANTOS X UNIÃO CACOALENSE - 2ª RODADA DA COPINHA
⚽GRUPO 16
📍Estádio: Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)
⏰Horário: 19h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (clique para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Vinicius Nunes Lima dos Santos
🚩Assistentes: Eduardo Augusto Borges e Ademilson Lopes da Silva Filho
🟨 4º árbitro: Jeferson Silvestrini
Agenda:
1ª rodada - Santos 3 x 0 Real Brasília - domingo (4) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos
2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos
3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos
Confira a lista de relacionados:
Goleiros: Rodrigo Falcão, Pedro Henrique e Paulo Henrique;Laterais: Vinicius Lira, Rafael Gonzaga, JP Chermont, Matheus Filipe e Gabriel Follmer;
Zagueiros: Diego Matos, João Ananias, Contreras e João Alencar;
Meio-campistas: Gustavo Henrique, Kenay, Samuel Pierri, Pepê Fermino, Lucas Jaime, Nicola Profeta, Kauan Pierry, Bernardo, Lucas Yan e Vinicius Fabri;
Atacantes: Nadson, Mateus Xavier, Pedro Assis, Nogueira, Rafael Freitas, Felipe Laurindo, Enzo Boer e Benício.
