Flamengo e Palmeiras disputam cabeça a cabeça o título do Campeonato Brasileiro e são finalistas da Libertadores. Nenhuma surpresa se estamos diante dos dois clubes mais poderosos do continente, com receitas que superam em quase o dobro a dos poucos rivais que mais conseguem se aproximar. Fato é que a dupla nada em uma raia separada de todos os outros clubes.

Como disputam um campeonato à parte de todos os mortais e de maneira tão equilibrada entre eles, é razoável pensar que as conquistas penderão para um lado ou outro por mínimos detalhes, já que estamos falando de dois clubes com administração excelente e muitos jogadores acima da média.

Palmeiras tem boa notícia na disputa com o Flamengo

Há uma boa notícia para o Palmeiras sob este aspecto, considerando o equilíbrio entre ele e o Flamengo: o time de Abel Ferreira vem sobrando fisicamente enquanto o de Filipe Luís sofre com lesões na reta final da temporada.

Pedro é o maior problema para o Flamengo. Com o braço quebrado, luta para estar na final da Libertadores. Mas esta é apenas uma das questões. A formação do elenco rubro-negro, com jogadores mais veteranos pode ser um problema para Filipe Luís e uma enorme vantagem para Abel Ferreira. Jorginho, por exemplo, não suportou a sequência de jogos e está fora de combate neste momento.

Pedro virou problema no Flamengo recentemente (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Palmeiras foi até Caixas do Sul e com muitos reservas, conseguiu passar pelo Juventude. Abel Ferreira falou em cansaço mental depois da épica classificação sobre a LDU, mas fato é que guardar vários jogadores para jogos mais pesados que vêm por aí foi uma ótima medida.

Enquanto o Fla apostou em talento independentemente da idade, o Palmeiras mirou em jogadores jovens e fisicamente fortes. Isso poderá fazer a diferença em uma disputa tão apertada.

Tem ainda a Data-Fifa para entrar na equação. Jogadores dos dois times serão convocados, mas até aqui o nome mais pesado é de Vitor Roque. Como a convocação afetará o rendimento ou até a presença dele no Verdão?

