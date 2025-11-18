Palmeiras prepara voos para contar com convocados contra o Vitória; veja planejamento

O Palmeiras corre contra o tempo para conseguir contar com todo o seu elenco contra o Vitória nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em partida antecipada válida pela 37ª rodada do Campeonato brasileiro. O técnico Abel Ferreira ainda tem seis jogadores com suas seleções nesta Data Fifa - Flaco López já retornou - e espera ter todos à disposição neste duelo que pode valer novamente a liderança da competição.

Como vem de duas derrotas seguidas no Nacional, o Verdão não pode nem sequer pensar em tropeçar neste meio de semana, já que uma nova derrota pode atrapalhar os planos de título, pois está a três pontos do líder Flamengo e a pontuação pode aumentar. Portanto, todo esforço para ter seus atletas ao menos no banco de reservas será válido.

O centroavante Vitor Roque, que está com a Seleção Brasileira na França, será o primeiro a entrar em campo, claro, caso seja escolhido por Carlo Ancelotti para enfrentar a Tunísia logo mais, às 16h30 (de Brasília). No primeiro jogo, o Tigrinho ficou no banco de reservas, mas pode aparecer como novidade hoje. Assim que a partida acabar, o camisa 9 retornará ao Brasil no avião da presidente Leila Pereira, que também está no país, no início da noite.

Na sequência, o trio uruguaio formado por Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez encara os Estados Unidos, às 21h (de Brasília), em Tampa-EUA. Assim como no primeiro amistoso, os palmeirenses devem ser novamente usados pelo técnico Marcelo Bielsa. Eles embarcarão em voo fretado assim que a partida acabar e têm chegada prevista para a manhã desta quarta-feira (19), na capital paulista.

Paraguaios do Palmeiras não entrarão em campo neste amistoso

O mesmo acontece com a dupla paraguaia, que tem Gustavo Gómez e Ramón Sosa no elenco e que também jogaram o primeiro duelo pela seleção. Desta vez, no entanto, o técnico Gustavo Alfaro afirmou que poupará os finalistas de Libertadores e Sul-Americana. O Paraguai encara o México um pouco mais tarde, às 22h30 (de Brasília), em partida que acontece também nos Estados Unidos. Apesar de poupados, a logística segue a mesma e, portanto, os atletas do Verdão são aguardados em São Paulo pela manhã, segundo apurou o Lance!.

Apesar de todos chegarem a tempo da partida contra o Vitória, vale lembrar que todos só estarão à disposição da comissão técnica do Palmeiras caso sejam liberados pelo departamento médico do clube. Todos serão avaliados, assim como ocorreu com Flaco López que retornou após o único amistoso da Seleção Argentina.

Na ocasião, o atacante foi liberado, mas Abel Ferreira optou em deixá-lo no banco de reservas contra o Santos e só colocá-lo no segundo tempo. O Verdão perdeu a partida por 1 a 0 e viu a liderança escapar na última rodada.