Inter Miami oficializa contratação por empréstimo de Micael, do Palmeiras

Vínculo do zagueiro será válido até o fim de 2026; acordo entre as partes possui opção de compra em definitivo

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
17:47
Micael, novo zagueiro do Inter Miami (Foto: Reprodução/Inter Miami)
imagem cameraMicael, novo zagueiro do Inter Miami (Foto: Reprodução/Inter Miami)
O Inter Miami, da MLS, oficializou na tarde desta quarta-feira (7) a contratação por empréstimo de Micael, zagueiro do Palmeiras. O vínculo do defensor com o clube norte-americano será válido até o fim de 2026.

+ Abel admite 'dívida' com a torcida e mira retomada no Palmeiras

O contrato entre as partes inclui uma cláusula de transferência em definitivo ao final do empréstimo, segundo nota divulgada pelo clube. Os valores, no entanto, não foram divulgados. Micael irá atuar ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami, atual campeão da MLS.

Micael foi liberado da reapresentação do elenco do Palmeiras no último domingo (4) devido ao avanço das tratativas com o Inter Miami e não chegou a participar dos treinamentos com o restante do grupo na Academia de Futebol.

Micael terminou a temporada de 2025 como última opção na zaga e fora do planejamento da comissão técnica. Com a saída do zagueiro, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta atualmente com quatro nomes no setor: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti.

Anteriormente, a diretoria do Palmeiras acertou o empréstimo do lateral Caio Paulista para o Grêmio e de Rômulo para o Novorizontino, além da compra em definitivo de Bruno Fuchs junto ao Atlético-MG.

Micael Palmeiras
Micael deixou o Palmeiras e assinou com o Inter Miami, equipe de Lionel Messi, por empréstimo, até o término da atual temporada (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Micael no Palmeiras

O camisa 13 disputou apenas uma temporada pelo Palmeiras. Foram 28 partidas, sendo quatro pelo Paulistão, duas pela Copa do Brasil, 16 pelo Brasileirão e quatro pela Libertadores. Micael não marcou nenhum gol e nem conquistou taças pelo clube paulista.

