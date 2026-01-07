Gómez comemora recorde mundial pelo Palmeiras e projeta Copa do Mundo

O zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, ostenta a marca de maior número de minutos disputados por um jogador de linha no futebol mundial desde 2020, de acordo com levantamento publicado pelo CIES Football Observatory.

Ao todo, Gómez permaneceu em campo por 28.194 minutos em 319 partidas, liderando o ranking da pesquisa. O atleta do Palmeiras aparece à frente de nomes como Bruno Fernandes, do Manchester United, Otamendi, do Benfica, e Harry Kane, atacante do Bayern de Munique.

- Eu vi essa estatística e fiquei contente porque nós trabalhamos muito. Isso é graças também à estrutura que eu tenho aqui no CT, tudo o que o Palmeiras proporciona para cada jogador, para nos preocuparmos somente em treinar, trabalhar. Acho que os cuidados também dos profissionais que ajudam cada jogador a estar sempre em campo, o departamento médico também. Fico feliz por isso e espero seguir assim, ajudando sempre o Palmeiras e a minha seleção do Paraguai também. É seguir dessa forma por mais alguns anos mais - afirmou.

Na sequência, Gómez detalhou os principais objetivos do elenco alviverde, que busca, em 2026, retomar a conquista de títulos após uma temporada em branco. Ao mesmo tempo, comemorou o retorno do Paraguai à disputa de uma Copa do Mundo, após 16 anos.

- Temos muitos objetivos pela frente, é um ano importante para todos nós aqui. Logo começa o Campeonato Paulista e sempre nosso foco e nosso objetivo é brigar para ganhar. Estamos há alguns anos chegando às finais, ganhando, competindo sempre bem. O Brasileirão também já vai começar. Então estamos trabalhando de uma forma muito séria nessa pré-temporada para tentar pegar logo o ritmo de jogo e chegar da melhor forma aos primeiros jogos. Depois tem também a Copa do Mundo, que é muito importante para o meu país, voltar depois de 16 anos. Então temos muita expectativa pela frente - completou.

Gustavo Gómez durante partida do Palmeiras no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

O Palmeiras estreia na temporada no próximo sábado (10), quando visita a Portuguesa, a partir das 20h30 (de Brasília), no Canindé, pelo primeiro jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista.