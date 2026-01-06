O Manchester City confirmou nesta terça-feira (6) que o zagueiro Joško Gvardiol sofreu uma fratura na fíbula da perna direita e anunciou que o atleta passará por cirurgia ainda nesta semana. A lesão ocorreu nos minutos finais da partida contra o Chelsea, que terminou empatada em 1 a 1, com gol de Enzo Fernández para os visitantes nos acréscimos da segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O setor defensivo dos Cityzens enfrenta problemas adicionais. Além do croata, que deve permanecer cerca de quatro meses em recuperação, o técnico Pep Guardiola pode ficar temporariamente sem outro zagueiro titular, o português Rúben Dias, que deixou o clássico com suspeita de lesão muscular.

continua após a publicidade

Com o departamento médico fragilizado, o clube enfrenta sérias limitações na zaga titular. Nomes como o inglês John Stones permanecem frequentemente fora por problemas físicos desde 2023. Com isso, Guardiola terá à disposição apenas o uzbeque Abdukodir Khusanov e o neerlandês Nathan Aké, este último também afetado por lesões e com dificuldades para manter uma sequência de partidas.

Joško Gvardiol conversa com o técnico Pep Guardiola após se machucar durante a partida contra o Chelsea (Foto: Oli Scarff/AFP)

De olho na janela 🪟

Assim, é provável que os Cityzens ajustem sua estratégia no mercado e busquem reforços para a defesa, como ocorreu na última janela do inverno europeu. Em janeiro de 2025, Khusanov e o brasileiro Vitor Reis chegaram à cidade inglesa em um negócio que totalizou R$ 482 milhões, considerando a cotação da época.

continua após a publicidade

Neste caso, o clube pode optar por recuperar o próprio ex-Palmeiras, atualmente emprestado ao Girona, da Espanha, que integra o mesmo conglomerado de clubes do Manchester, o City Football Group, até junho de 2026. Até o momento, o defensor disputou 19 partidas na Espanha e registrou uma assistência.

Outros nomes especulados pela imprensa inglesa incluem Max Alleyne, de 20 anos, revelado na própria base do City e recentemente emprestado ao Watford, da segunda divisão inglesa. Ainda vinculado ao Manchester, ele foi chamado de volta e deve integrar o elenco, com grandes chances de ser relacionado para as partidas desta semana. Entre os alvos do clube, também agrada à diretoria o capitão do Crystal Palace, Marc Guéhi, que, na última janela de verão, esteve próximo de reforçar o Liverpool, mas teve a negociação interrompida após pressão do treinador Oliver Glasner, que levou a manter o defensor.

Nas redes sociais, os torcedores do City demonstram maior interesse no retorno de Vitor Reis do que na contratação de novos nomes, como mostram diversos comentários publicados recentemente. Abaixo, veja alguns exemplos:

Tradução: Guéhi? Não, Vitor Reis tem muito mais potencial e está em melhor forma.

Tradução: Recrutem Vitor Reis agora, não deixem o covarde chegar perto daquele time.

Tradução: Que ano, cara, nada de bom para comemorar. Já deviam trazer o Vitor Reis de volta.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.