menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras vence jogo-treino com gols de joias da base

Alviverde venceu o Desportivo Brasil por 5 a 2, na Academia de Futebol

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 07/01/2026
16:32
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras realizou um jogo-treino na manhã desta quarta-feira (7), na Academia de Futebol, e venceu o Desportivo Brasil por 5 a 2. Os gols do alviverde foram marcados por Riquelme Fillipi e Larson, crias das categorias de base, além de Mauricio, Facundo Torres e Ramón Sosa.

continua após a publicidade

+ Gómez comemora recorde mundial pelo Palmeiras e projeta Copa do Mundo

A partida amistosa foi disputada em dois tempos de 45 minutos, como em jogos oficiais, com a comissão técnica optando por utilizar escalações diferentes em cada período.

O jogo-treino realizado pelo elenco do Palmeiras tem como objetivo acelerar a preparação para a estreia da equipe na temporada. No próximo sábado (10), o Verdão enfrenta a Portuguesa, no Canindé, pela primeira partida da fase de grupos do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

O elenco se reapresentou na noite do último domingo (4) e realizou exames físicos antes de iniciar os trabalhos com bola, já sob a supervisão do técnico Abel Ferreira, na terça-feira.

Ramón Sosa durante jogo-treino do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Ramón Sosa durante jogo-treino do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja tabela de jogos do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão

    1.
  1. 1ª Rodada: Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (sábado), às 20h30 - Canindé - Record, TNT e HBO Max
    2. 2.
  2. 2ª Rodada: Palmeiras x Santos - 14/01 (quarta-feira), às 19h30 - Arena Barueri - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
    3. 3.
  3. 3ª Rodada: Palmeiras x Mirassol - 17/01 (sábado), às 20h - Arena Barueri - Record, CazéTV e HBO Max
    4. 4.
  4. 4ª Rodada: Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (terça-feira), 20h - Estádio Jorge Ismael de Biase - TNT e HBO Max
    5. 5.
  5. 5ª Rodada: Palmeiras x São Paulo - 24/01 (sábado), às 18h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
    6. 6.
  6. 6ª Rodada: Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (domingo), às 20h30 - Arena NicNet - Record, CazéTV e HBO Max
    7. 7.
  7. 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
    8. 8.
  8. 8ª Rodada: Palmeiras x Guarani - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias