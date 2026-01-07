Palmeiras vence jogo-treino com gols de joias da base
Alviverde venceu o Desportivo Brasil por 5 a 2, na Academia de Futebol
O Palmeiras realizou um jogo-treino na manhã desta quarta-feira (7), na Academia de Futebol, e venceu o Desportivo Brasil por 5 a 2. Os gols do alviverde foram marcados por Riquelme Fillipi e Larson, crias das categorias de base, além de Mauricio, Facundo Torres e Ramón Sosa.
A partida amistosa foi disputada em dois tempos de 45 minutos, como em jogos oficiais, com a comissão técnica optando por utilizar escalações diferentes em cada período.
O jogo-treino realizado pelo elenco do Palmeiras tem como objetivo acelerar a preparação para a estreia da equipe na temporada. No próximo sábado (10), o Verdão enfrenta a Portuguesa, no Canindé, pela primeira partida da fase de grupos do Campeonato Paulista.
O elenco se reapresentou na noite do último domingo (4) e realizou exames físicos antes de iniciar os trabalhos com bola, já sob a supervisão do técnico Abel Ferreira, na terça-feira.
Veja tabela de jogos do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão
- 1ª Rodada: Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (sábado), às 20h30 - Canindé - Record, TNT e HBO Max
- 2ª Rodada: Palmeiras x Santos - 14/01 (quarta-feira), às 19h30 - Arena Barueri - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 3ª Rodada: Palmeiras x Mirassol - 17/01 (sábado), às 20h - Arena Barueri - Record, CazéTV e HBO Max
- 4ª Rodada: Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (terça-feira), 20h - Estádio Jorge Ismael de Biase - TNT e HBO Max
- 5ª Rodada: Palmeiras x São Paulo - 24/01 (sábado), às 18h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
- 6ª Rodada: Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (domingo), às 20h30 - Arena NicNet - Record, CazéTV e HBO Max
- 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
- 8ª Rodada: Palmeiras x Guarani - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max
