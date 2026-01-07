Abel admite 'dívida' com a torcida e mira retomada no Palmeiras

Abel Ferreira inicia sua sexta temporada como treinador do Palmeiras com a missão de reencontrar o caminho das conquistas. Pela primeira vez desde que assumiu o comando do clube, no fim de 2020, o técnico encerrou um ano sem títulos. Ao todo, foram três vice-campeonatos, incluindo a Libertadores.

Após se reapresentar para o início da pré-temporada, Abel admitiu estar "em dívida" com a torcida e afirmou que as frustrações recentes devem servir como combustível para um melhor rendimento da equipe.

- Que as frustrações e as desilusões do ano passado se transformem em energia, caráter, orgulho e alguma raiva para que possamos dar alegrias àqueles com quem estamos em dívida: os nossos torcedores e nó próprios - afirmou Abel Ferreira, em entrevista à TV oficial do clube.

Treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, com dez títulos ao lado de Brandão, Abel Ferreira será o primeiro técnico em 30 anos no futebol brasileiro a iniciar seis temporadas consecutivas à frente de um mesmo clube. Em dezembro, o português acertou a extensão de seu contrato, agora válido até dezembro de 2027.

Caso cumpra o vínculo até o fim, Abel Ferreira será o único treinador durante os dois mandatos da presidente Leila Pereira, cujo término está previsto para a mesma data do contrato do técnico.

O elenco alviverde se reapresentou na Academia de Futebol no último domingo (4) para dar início à preparação para o Campeonato Paulista. A estreia ocorre no próximo sábado (10), contra a Portuguesa, fora de casa. A primeira partida como mandante, por sua vez, será quatro dias depois, no clássico diante do Santos, na Arena Barueri.

Abel Ferreira conversa com elenco do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras termina 2025 sem títulos

O Palmeiras chegou a duas decisões na última temporada e terminou ambas da mesma forma: como vice-campeão. Ainda no início do ano, a equipe alcançou a final do Campeonato Paulista após uma fase de grupos irregular e enfrentou o Corinthians na decisão.

A primeira partida entre os rivais, disputada no Allianz Parque, terminou com vitória mínima do adversário. No jogo de volta, houve empate sem gols na Neo Química Arena. Já na Copa Libertadores, o Palmeiras encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Nas semifinais, reverteu uma desvantagem de três gols diante da LDU para avançar à decisão, na qual foi derrotado pelo Flamengo, em Lima.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terminou novamente na segunda colocação. Já na Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final, mais uma vez pelo maior rival.