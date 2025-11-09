Melhores momentos: Palmeiras perde para o Mirassol e distância na liderança diminui

O Palmeiras ainda é líder do Campeonato Brasileiro, mas agora não tem mais uma vantagem na ponta da tabela de classificação. Na noite deste domingo (9), o Verdão foi derrotado pelo Mirassol, por 2 a 1, fora de casa, pela 33ª rodada e permanece com 68 pontos. Os gols do time da casa foram marcados por Gabriel, no primeiro minuto de jogo, e João Victor, enquanto Vitor Roque, com um golaço de bicicleta, fez pelo Alviverde.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Mirassol, que faz um brilhante campeonato em sua primeira participação na Série A, segue em quarto lugar, com 59 pontos e vantagem no G4. Já o Palmeiras tem, agora, a mesma pontuação agora do Flamengo, vice-líder.

Como foi o jogo?

Assim que o árbitro apitou o início da partida, o Mirassol mostrou o motivo de estar entre os quatro primeiros colocados na tabela do Brasileirão, precisando de apenas um minuto para abrir o marcador diante do líder Palmeiras. Na jogada, Lucas Ramon cruzou da direita e encontrou Gabriel livre na primeira trave para bater forte e cruzado entre as pernas de Carlos Miguel.

continua após a publicidade

Aproveirando o "apagão" do Verdão, o time da casa não tirou o pé e seguia em busca de aumentar o placar diante de sua torcida. Enquanto Vitor Roque errou um chute pelo lado visitante, Reinaldo encheu o pé em cobrança de falta para obrigar Carlos Miguel a espalmar, aos 14 minutos.

Já estava na metade do primeiro tempo e o time de Abel Ferreira não conseguia encaixar suas jogadas com efetividade. Aos 25, o goleiro Walter escorregou e deu a bola para Flaco López, que foi desarmado sem conseguir finalizar. Apesar da falta de eficácia, com o Palmeiras não se pode vacilar e, aos 29, Vitor Roque deixou tudo igual com direito a um golaço de bicicleta. Os jogadores do Mirassol reclamaram de falta no goleiro na jogada, mas após revisão do VAR, a arbitragem nada pegou.

continua após a publicidade

➡️ Em meio a baixas na Data Fifa, Palmeiras perde mais um titular no meio-campo contra o Santos

Em cobrança de escanteio, Walter tirou de soco, a bola continuou viva na área e sobrou para o o camisa 9 do Verdão emendar uma linda bicicleta da marca do pênalti. Antes do intervalo, Carlos Miguel ainda fez duas boas defesas. A primeira, de Gabriel, que limpou a marcação de Piquerez e bateu firme e, no lance seguinte, após cabeceio de Cristian à queima-roupa.

Nos acréscimos, no entanto, João Victor colocou o Mirassol novamente em vantagem. Reinaldo cobrou lateral direto para a área e o zagueiro subiu sozinho e cabeceou para o chão para vencer o gigante goleiro do Verdão.

Na etapa complementar, Abel Ferreira mudou: colocou Ramón Sosa e Bruno Fuchs nas vagas de Felipe Anderson e Murilo, respectivamente. No primeiro minuto, Flaco López tentou empatar o duelo mais uma vez, mas parou em Walter. Aos 7, Reinaldo devolveu o susto e Carlos Miguel agarrou sem dar rebote.

Andreas Pereira, aos 9, cobrou falta com categoria e viu novamente o goleiro do Mirassol saltar para impedir o gol de empate, enquanto Allan tentou finalizar na área, mas acertou Vitor Roque em um lance confuso. O Palmeiras tentava a todo custo abafar o Mirassol, que se defendia como podia.

Aos 18, mais uma boa chegada do Verdão. Em cobrança de escanteio na primeira trave, Flaco López desviou e, em cima da linha, o goleiro o Mirassol agarrou sem dar rebote, enquanto aos 26, quase o Mirassol ampliou com Alesson, em cabeceio para fora.

Após isso, em duas chances seguidas, aos 30 e 31 minutos, duas chances de o Verdão ampliar. A primeira, com Raphael Veiga, e a segunda, com Flaco López, que mandaram para fora. Aos 40, Carlos Miguel ainda fez uma boa defesa em finalização de Reinaldo. E o duelo terminou com vitória dos mandantes por 2 a 1.

O que vem por aí?

Agora, o Campeonato Brasileiro fará uma pausa na Data Fifa. No entanto, o Palmeiras entrará em campo para disputar um jogo atrasado da 13ª rodada contra o Santos, marcado para sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. O Mirassol, por sua vez, só atuará no dia 19, às 21h30, contra o Santos, também na casa do Peixe.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Gabriel (1'/1°T) (1 a 0), Vitor Roque (29'/1°T) (1 a 1), João Victor (46'/1°T) (2 a 1);

🟨 Cartões amarelos: José Aldo, Walter e João Victor (MIR); Andreas Pereira e Bruno Fuchs (PAL);

🔴 Cartão vermelho: -;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

🏁VAR: Rodrigo Alonso Ferreira (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel (Shaylon); Alesson (Luiz Otávio), Cristian R. (Chico da Costa) e Negueba (Carlos Eduardo).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Mauricio), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Andreas Pereira (Bruno Rodrigues), Allan e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque.