Se o Flamengo havia feito uma partida heroica na quarta-feira contra o Racing em Avellaneda, o que dizer do que fez o Palmeiras no Allianz Parque? Inverteu um placar que apontava 3 a 0 para a LDU, fez 4 a 0 com atuação soberba do time todo (e particularmente do jovem Allan) e rumou para a decisão.

A lista de feitos espetaculares do Palmeiras de Abel Ferreira é renovada de tempos em tempos. Venceu um Brasileiro em que estava a uma dezena de pontos do Botafogo faltando poucas rodadas com direito a uma virada épica dentro da casa do rival. Venceu uma Libertadores contra o Flamengo quando o time carioca era claramente mais poderoso, conquistou dezenas de troféus. Na Libertadores nos últimos anos, tem números tão impressionantes a ponto de pulverizar o São Paulo como o time nacional dominante na competição.

Abel Ferreira chora depois da classificação do Palmeiras contra a LDU para a final da Libertadores (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Enorme atuação de Abel

Nesta quinta-feira, a noite mágica prometida por Abel Ferreira há uma semana depois da derrota por 3 a 0 em Quito aconteceu. Mais uma façanha do português que vai se colocando como um dos maiores treinadores que já pisaram em território nacional em todos os tempos.

Particularmente na partida desta quinta, Abel teve mais uma enorme atuação, ao apostar em Allan como ala pela direita. Foi dos pés dele que a vitória foi construída. Outro ponto para o treinador: nunca desistiu de Rafael Veiga, mesmo em má fase. Pois o jogador entrou no segundo tempo e também ajudou a consolidar a virada histórica.

O Palmeiras, consolidado como uma força absolutamente dominante no futebol do Brasil e na América, chegará imenso para a decisão contra o seu atual grande rival, o Flamengo.

Hoje esta é a maior rivalidade do futebol brasileiro, mas em pelo menos um ponto eles são parceiros: na capacidade de transformar os outros rivais em sparrings.

