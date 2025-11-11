O fim de semana do Brasileiro foi ruim para o Palmeiras, que perdeu e viu o Flamengo encostar na liderança do campeonato. A diferença entre os dois, que já foi de duas vitórias e três pontos, agora é de apenas uma vitória a favor do time paulista.

A segunda-feira reservou outro golpe forte no Verdão. Allan, que vinha jogando sob efeito suspensivo, foi julgado e condenado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Será mais um desfalque do time contra o Santos, jogo que acontece no meio da Data Fifa, portanto, com o elenco já esfacelado pelas convocações das seleções sul-americanas.

Jogador do Palmeiras, Allan foi punido pelo STJD (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / By Canon)

Para completar, houve também o julgamento de Bruno Henrique do Flamengo, que acabou adiado. Acusado de tomar cartão amarelo para beneficiar um irmão em apostas esportivas, o atacante vem jogando também sob efeito suspensivo. A continuação do julgamento ocorrerá na quinta-feira.

Presidente do Palmeiras se manifestou

Leila Pereira foi a público protestar contra as decisões do STJD em mais um capítulo da guerra particular que Flamengo e Palmeiras travam nos bastidores. Reclamação sobre arbitragem de um lado, reclamação sobre decisões do tribunal de outro… e assim a breve trégua das últimas semanas foi para o beleléu.

A decisão do STJD de adiar o julgamento de Bruno Henrique é problemática em um aspecto importante, mas aparentemente não no aspecto jurídico.

Em que ela é ruim? Para a imagem do campeonato é terrível, ainda mais quando estamos falando da edição mais controversa dos últimos anos, com erros clamorosos de arbitragem que deixaram um rastro de desconfiança na lisura da competição.

As acusações de que o tribunal favorece o Flamengo estão rodando por aí, o que é compreensível passar cabeça do torcedor comum que não entende os detalhes do direito desportivo.

Eis um ponto importante, que o tribunal deveria se preocupar. Por mais que se coloque como uma entidade estritamente técnica, o STJD não pode mais uma vez passar a imagem de desonestidade. Os homens que compõem o tribunal devem ter cuidado com isso. Em outras palavras: não dá mais para adiar o julgamento do jogador do Flamengo, sob risco de mais perda de credibilidade.

Agora vem a parte jurídica do fato. Conversei com um ex-procurador que trabalhou no STJD por nove anos. Ele faz críticas a atual composição do tribunal que, segundo ele, é formado por pessoas pouco ligadas ao esporte. E aqui pode caber o entendimento de tanta insensibilidade para se julgar um caso tão relevante e que impacta diretamente no desfecho do Campeonato Brasileiro.

Mas este procurador também ressalta que não é possível comparar os casos de Allan, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, de complexidades completamente diferentes. Portanto, nada mais normal que o caso do Rubro-Negro tenha idas e vindas e demore mais.

Por fim, ele entende que em um caso tão complexo como o de Bruno Henrique é normal que alguém peça para analisar por mais tempo para tomar uma decisão mais precisa.

Ou seja: direito e esporte são dois universos distintos que precisam conversar.

