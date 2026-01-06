Ex-jogador do Botafogo, onde era capitão da equipe, Marlon Freitas falou sobre sua chegada ao Palmeiras para a temporada 2026. As declarações, que tratam a transferência para o Verdão como um sonho, ofendeu alguns torcedores, que lamentaram as falas.

- É um sonho realizado, e da minha família também. Eles ficaram muito felizes. Quando eu contei que estava tudo certo, foi uma gritaria dentro de casa. A ficha ainda está caindo, daqui a alguns dias vou ter a certeza de que estou vestindo a camisa desse gigante do futebol... Tenho muita convicção de que esse casamento já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo... Valeu a pena todo o sacrifício no passado. Abdiquei de muitas coisas e hoje estou aqui vestindo a camisa do Palmeiras - disse Marlon em entrevista a TV do Palmeiras.

Internautas reprovam falas de Marlon Freitas

O papel de Marlon no Palmeiras

Primeiro reforço anunciado pelo Palmeiras nesta janela de transferências de 2026, o volante Marlon Freitas assinou contrato válido por três temporadas, ou seja, até o fim de 2028. Para contratá-lo junto ao Botafogo, o Palmeiras desembolsou cerca de 5 milhões de euros (equivalente a R$ 33 milhões na cotação atual).

Segundo volante de ofício, Marlon Freitas deve ocupar a vaga deixada por Lucas Evangelista, que vinha em um grande momento antes de romper o tendão do músculo posterior da coxa direita.

Além de Lucas Evangelista, Andreas Pereira pode desenvolver a mesma função, mas é possível que o camisa 8 de Abel Ferreira atue de forma mais avançada, como um meia armador, posição em que o Palmeiras tem necessidade de um nome que assuma a responsabilidade.

Foi exatamente assim que o Palmeiras se deu bem no segundo semestre, com Evangelista como segundo volante e Andreas mais adiantado, mas com a lesão, o camisa 8 precisou ser recuado.