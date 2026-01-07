O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (7) o retorno da atacante Bia Zaneratto ao time feminino. A jogadora, de 32 anos, volta ao clube e será a camisa 10 das Palestrinas em 2026. Ela estava no Kansas City Current, dos Estados Unidos, desde o início de 2024.

Com a camisa alviverde, Zaneratto soma 55 gols em 83 partidas, número que a coloca como a segunda maior artilheira da história da equipe feminina, atrás de Amanda Gutierres, negociada com o Boston Legacy. Em 2022, teve participação decisiva nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista, encerrando ambas as competições como artilheira.

A atacante destacou o peso da estrutura do clube e o momento do futebol feminino do Palmeiras como fatores determinantes para o retorno.

— É aproveitar esse momento que o futebol feminino do Palmeiras vive. A gente vê os resultados acontecendo fora de campo e espero vir para somar e conquistar mais títulos — afirmou ela, ao site do clube.

Bia também acompanhou de perto a conquista da Copa do Brasil Feminina de 2025, conforme registrou o Lance!, quando esteve presente na final vencida pelo Palmeiras, em Araraquara (SP). Segundo a atleta, o contato com o elenco e a receptividade das jogadoras influenciaram a decisão.

— Ver que o elenco também queria a minha volta foi importante — disse.

(Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

Carreira de Bia Zaneratto, nova camisa 10 do Palmeiras

Nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira, Zaneratto disputou quatro Copas do Mundo e dois Jogos Olímpicos, além de ter conquistado duas Copas Américas. Ao todo, marcou 12 gols em 36 jogos pela seleção principal.

Revelada pela Ferroviária, a atacante tem passagens por Santos, Bangu, Vitória das Tabocas, além de clubes da Coreia do Sul, China e Estados Unidos.

Ela é a sexta contratação do Palmeiras para a temporada, dentro do planejamento do clube para manter o elenco competitivo nas disputas de 2026. As demais são: Duda Santos, Ana Guimarães, Layssa Santos, Duda Basílio e Glaucia.