Palmeiras repete 'plano' e inicia preparação sem Abel Elenco retornou à Academia de Futebol na noite da última quarta-feira (24)

MIAMI, FL (EUA) - O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na noite da última quarta-feira (24) para iniciar a preparação para o restante da temporada. Abel Ferreira, no entanto, não compareceu ao CT junto aos jogadores, que dedicarão os primeiros dias a testes físicos e exames médicos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês.

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O planejamento adotado é o mesmo do início da pré-temporada, em janeiro, quando o treinador iniciou os trabalhos apenas após a realização dos testes físicos. Internamente, o clube trata o processo como algo natural, uma vez que os jogadores não realizam atividades em campo antes das avaliações.

A tendência é que Abel retorne na sexta-feira (26), poucos menos de dois dias depois do elenco, assim como no início do ano, e o elenco passe a realizar treinamentos em dois períodos na Academia de Futebol.

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Campeão Paulista diante o Novohorizontino, o Palmeiras também lidera o Brasileirão, com 41 pontos, sete à frente do segundo colocado Flamengo. O Alviverde retorna aos gramados no dia 23 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira conversa com jogadores do Palmeiras durante jogo da Libertadores (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

Palmeiras sem Abel e com desfalques

Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai); Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai); Flaco López (Argentina); e Jhon Arias (Colômbia) seguem com suas respectivas seleções na Copa do Mundo.

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Giay, que participou dos treinamentos da Argentina sob o comando de Lionel Scaloni, apesar de não figurar entre os 26 convocados para o torneio, recebeu um período adicional de descanso e retornará na próxima semana.

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