Palmeiras adia apresentação, mas Abel segue com desfalques e dúvidas Elenco alviverde se reapresenta na Academia de Futebol em 24 de junho

Carregando conteúdo exclusivo...

O Palmeiras adiou a reapresentação do elenco, prevista inicialmente para 21 de junho, para 24 de junho, na Academia de Futebol. Com isso, terá pouco mais de um mês de preparação em suas instalações antes do retorno aos gramados pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Com gol histórico na bagagem, jogadores do Palmeiras iniciam segunda rodada da Copa; veja quando jogam

O técnico Abel Ferreira, diferentemente do início do ano, quando teve pouco menos de uma semana de preparação, contará com um longo período de treinamentos no CT. Havia, inclusive, a possibilidade de o Palmeiras realizar uma excursão no exterior como adiantado pelo Lance!, mas a ideia foi descartada pela comissão técnica em conjunto com a diretoria, que entendeu que as viagens gerariam ainda mais desgaste ao grupo.

Mesmo com tempo para trabalhar visando à reta final da temporada, Abel Ferreira segue com desfalques. Sete jogadores do Palmeiras foram convocados por suas respectivas seleções e retornarão a São Paulo de acordo com as campanhas de suas equipes na Copa.

continua após a publicidade

Somam-se a esse grupo outros dois nomes lesionados: Jefté e Vitor Roque. O lateral-esquerdo trata uma lesão no joelho e dificilmente voltará a atuar nesta temporada. Já o atacante avança de forma positiva na recuperação e deverá estar à disposição após a pausa para o Mundial.

Paulinho, por sua vez, se reapresentou dias antes do restante do elenco, assim como a dupla citada anteriormente, e deu sequência ao trabalho de fortalecimento físico que realiza desde que voltou a atuar, em maio.

continua após a publicidade

O elenco do Palmeiras fará amistosos durante o período sem jogos na Academia de Futebol, com a participação de alguns jogadores das categorias de base para compor o grupo. Os adversários ainda não foram divulgados pelo clube.

Vitor Roque, do Palmeiras, avança em processo de recuperação física após realizar cirurgia no tornozelo(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo

1 . Argentina: Giay* e Flaco López 2 . Colômbia: Jhon Arias 3 . Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa 4 . Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

*Giay participa dos treinamentos com a Argentina nos Estados Unidos, mas não integra a lista de 26 convocados por Scaloni.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.