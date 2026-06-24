Palmeiras adia reapresentação após decisão interna e divide retorno do elenco Elenco retorna às atividades às 19h desta quarta-feira sem a presença de Giay e convocados para a Copa do Mundo

MIAMI (FL) — A mudança na data de reapresentação do elenco do Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira (24), partiu de uma decisão interna do departamento de futebol. Entre as motivações estão o início da pré-temporada nos primeiros dias do ano (4 de janeiro), após a disputa dos títulos da Libertadores e do Brasileirão até dezembro, além da baixa quantidade de folgas do grupo — apenas cinco nos primeiros cinco meses do ano e nenhuma no mês de abril, segundo apuração da reportagem do Lance!.

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A alteração da data não impacta a preparação do elenco, que volta aos gramados apenas no fim de julho e terá cerca de um mês de treinos na Academia de Futebol. Os primeiros dias, assim como nas demais reapresentações, serão reservados para a realização de exames médicos dos atletas.

A comissão técnica optou por realizar o período de preparação no Brasil para utilizar as instalações da Academia de Futebol e evitar novos deslocamentos do elenco, que terá duas viagens longas logo no retorno do calendário, pela Copa do Brasil e pela Libertadores.

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Como o elenco realizará apenas testes físicos e exames nos primeiros dias, existe a possibilidade de o técnico Abel Ferreira repetir a estratégia adotada no primeiro semestre e se apresentar no CT depois do grupo, algo sobre o qual o clube ainda não se posicionou oficialmente.

Elenco do Palmeiras dividido em grupos

Ainda durante o período de férias do elenco, alguns jogadores utilizaram as instalações da Academia de Futebol para dar continuidade ao processo de recuperação. Paulinho e Benedetti realizaram atividades físicas com o objetivo de atingir a condição ideal de jogo.

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Vitor Roque e Jefté, por sua vez, seguem em recuperação após cirurgias. O atacante é esperado já no início dos compromissos do Palmeiras após a pausa para a Copa, enquanto o lateral deve ser desfalque pelo restante da temporada.

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, se recupera de lesão no tornozelo (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

O zagueiro Bruno Fuchs e os meio-campistas Felipe Anderson e Lucas Evangelista também se apresentaram antes de 24 de junho.

Os sete jogadores convocados para a Copa do Mundo dependem das campanhas de suas respectivas seleções para retornarem ao Brasil. São eles: Gustavo Gómez, Mauricio e Sosa (Paraguai); Flaco López (Argentina); Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai); e Arias (Colômbia).

Por fim, Giay terá mais uma semana de descanso após integrar os treinamentos da Argentina para o Mundial. Apesar de não estar entre os 26 convocados por Scaloni, o lateral atuou nos amistosos preparatórios e, por não ter tido pausa, ganhou período de descanso.

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