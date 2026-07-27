Arias afasta polêmicas de posicionamento e defende Abel: 'Palmeiras está acima dos nomes' Colombiano atuou majoritariamente pela faixa esquerda do campo e permaneceu em campo durante os 90 minutos da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG

Contratação mais cara do Palmeiras para a temporada, Jhon Arias minimizou os questionamentos sobre seu posicionamento em campo após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, a primeira da equipe como mandante no Campeonato Brasileiro. Em razão da linha defensiva com três zagueiros, o colombiano precisou recuar em diversos momentos para dar suporte à marcação pelos lados do campo. Em algumas momentos, inclusive, atuou praticamente na última linha defensiva.

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Arias tratou a situação com naturalidade e reiterou que nenhum nome está acima do Palmeiras. O colombiano voltou a se colocar à disposição da comissão técnica para atuar onde for necessário, por considerar que tem capacidade para se adaptar a diferentes funções em campo, tanto pelo clube quanto pela seleção.

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- Eu sou um jogador que me adapto a qualquer posição no campo, seja aqui, seja na seleção. Não tenho muito problema com isso. Eu acho que tenho essa capacidade de jogar em diversas posições. É normal que, às vezes, você tenha apontamentos. É normal no futebol.

- Quem acha, acha o que quer achar. É normal, todo mundo tem opinião. Opiniões são respeitáveis, mas o importante é como me sinto. Me sinto bem. Independentemente de qual posição o Abel decida me colocar, a primeira conversa com ele foi essa: que eu estava à disposição para jogar onde quer que fosse. O Palmeiras está acima dos nomes, seja jogador, seja qualquer um - afirmou.

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Mapa de calor demonstra poscionamento ofensivo de Arias

Arias atuou majoritariamente pelo lado esquerdo do campo, sobretudo no setor ofensivo, participando das associações com os jogadores de meio-campo e ataque. O controle da posse de bola do Palmeiras na primeira etapa, que beirou os 70%, permitiu ao colombiano permanecer por mais tempo no campo ofensivo, com menor necessidade de recomposição defensiva.

O cenário na segunda etapa, no entanto, mudou. Com espaço para contra-atacar, o Atlético-MG aproveitou uma falha de Carlos Miguel para abrir o placar. A partir daí, o Palmeiras passou a ceder mais espaços ao adversário, o que exigiu maior participação defensiva de Arias, função que desempenha de diferentes maneiras desde que chegou ao clube.

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Mapa de calor de Jhon Arias durante derrota do Palmeiras para o Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/Sofascore)

O colombiano permaneceu em campo durante os 90 minutos pela primeira vez desde o retorno da Copa do Mundo, na qual defendeu a Colômbia. Em campo, criou uma grande chance de gol e acertou os dois dribles que tentou, apesar de ter perdido a posse de bola em 15 oportunidades.

O Palmeiras de Arias volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando visita o Vitória, em Salvador, às 21h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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