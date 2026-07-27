De herói a vilão: Carlos Miguel falha, mas mantém prestígio no Palmeiras
Goleiro vive noite infeliz e compromete em lances capitais da derrota alviverde para o Atlético-MG
Decisivo em diversas partidas do Palmeiras na temporada, Carlos Miguel viveu atuação incomum na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro falhou nos dois lances que resultaram nos gols da equipe mineira, revés que pôs fim à invencibilidade alviverde como mandante na competição.
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No primeiro lance, espalmou chute para o meio da área, e Victor Hugo apenas precisou correr em direção à bola para empurrá-la para o fundo das redes. No segundo gol, houve um misto de falta de comunicação com os jogadores de linha e uma saída afobada. Resultado: novamente o Galo ficou em vantagem fora de casa, minutos após o Palmeiras igualar a partida com Felipe Anderson.
A atuação no último domingo aparece mais como um desvio de rota do que como algo capaz de se transformar em recorrência, e os números de Carlos Miguel na atual edição do Brasileirão ajudam a reforçar esse cenário. O goleiro disputou 19 partidas na competição e sofreu apenas 16 gols, marca que coloca o Palmeiras como dono da melhor defesa do campeonato.
O goleiro possui uma taxa de 78% de defesas nas finalizações direcionadas à sua meta, ficou sem sofrer gols em um terço das partidas e soma 58 defesas na competição, média de aproximadamente quatro por confronto.
Ao término da partida, Carlos Miguel fez questão de se dirigir aos mais de 30 mil torcedores presentes no Nubank Parque para assumir a responsabilidade por suas falhas e pela derrota do Palmeiras. O gesto, que pode parecer simples, evidencia outro papel do goleiro no elenco: o de liderança.
Com a reformulação do elenco promovida pela diretoria e as saídas de pilares do grupo, como Raphael Veiga, Weverton e, anteriormente, Dudu, novas lideranças passaram a ganhar espaço no vestiário para auxiliar Gustavo Gómez, Piquerez e Murilo, jogadores mais experientes do Palmeiras. Entre elas, Carlos Miguel.
Palmeiras sofre dois gols como mandante pela primeira vez no Brasileirão
A campanha do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro evidencia a consistência do sistema defensivo da equipe. Nos nove compromissos anteriores em casa, o time comandado por Abel Ferreira sofreu apenas seis gols e, em nenhum deles, foi vazado mais de uma vez. A exceção foi a derrota para o Atlético-MG, na última rodada, quando sofreu dois gols.
Entre os principais responsáveis pela solidez defensiva do Palmeiras estão a dupla de zaga formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, além do goleiro Carlos Miguel, última barreira do sistema defensivo alviverde.
Agora, cabe ao Palmeiras e a Carlos Miguel mostrarem, no próximo compromisso como mandante, que a derrota para o Atlético-MG foi um desvio de rota na campanha pelo título do Brasileirão, e não uma mudança de cenário para a sequência do segundo turno. Os números acumulados até o momento, por sua vez, reforçam a primeira possibilidade.
Confira a análise da derrota do Palmeiras para o Atlético-MG
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