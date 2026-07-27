De herói a vilão: Carlos Miguel falha, mas mantém prestígio no Palmeiras Goleiro vive noite infeliz e compromete em lances capitais da derrota alviverde para o Atlético-MG

Decisivo em diversas partidas do Palmeiras na temporada, Carlos Miguel viveu atuação incomum na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro falhou nos dois lances que resultaram nos gols da equipe mineira, revés que pôs fim à invencibilidade alviverde como mandante na competição.

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No primeiro lance, espalmou chute para o meio da área, e Victor Hugo apenas precisou correr em direção à bola para empurrá-la para o fundo das redes. No segundo gol, houve um misto de falta de comunicação com os jogadores de linha e uma saída afobada. Resultado: novamente o Galo ficou em vantagem fora de casa, minutos após o Palmeiras igualar a partida com Felipe Anderson.

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A atuação no último domingo aparece mais como um desvio de rota do que como algo capaz de se transformar em recorrência, e os números de Carlos Miguel na atual edição do Brasileirão ajudam a reforçar esse cenário. O goleiro disputou 19 partidas na competição e sofreu apenas 16 gols, marca que coloca o Palmeiras como dono da melhor defesa do campeonato.

O goleiro possui uma taxa de 78% de defesas nas finalizações direcionadas à sua meta, ficou sem sofrer gols em um terço das partidas e soma 58 defesas na competição, média de aproximadamente quatro por confronto.

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Ao término da partida, Carlos Miguel fez questão de se dirigir aos mais de 30 mil torcedores presentes no Nubank Parque para assumir a responsabilidade por suas falhas e pela derrota do Palmeiras. O gesto, que pode parecer simples, evidencia outro papel do goleiro no elenco: o de liderança.

Com a reformulação do elenco promovida pela diretoria e as saídas de pilares do grupo, como Raphael Veiga, Weverton e, anteriormente, Dudu, novas lideranças passaram a ganhar espaço no vestiário para auxiliar Gustavo Gómez, Piquerez e Murilo, jogadores mais experientes do Palmeiras. Entre elas, Carlos Miguel.

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Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras sofre dois gols como mandante pela primeira vez no Brasileirão

A campanha do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro evidencia a consistência do sistema defensivo da equipe. Nos nove compromissos anteriores em casa, o time comandado por Abel Ferreira sofreu apenas seis gols e, em nenhum deles, foi vazado mais de uma vez. A exceção foi a derrota para o Atlético-MG, na última rodada, quando sofreu dois gols.

Entre os principais responsáveis pela solidez defensiva do Palmeiras estão a dupla de zaga formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, além do goleiro Carlos Miguel, última barreira do sistema defensivo alviverde.

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Agora, cabe ao Palmeiras e a Carlos Miguel mostrarem, no próximo compromisso como mandante, que a derrota para o Atlético-MG foi um desvio de rota na campanha pelo título do Brasileirão, e não uma mudança de cenário para a sequência do segundo turno. Os números acumulados até o momento, por sua vez, reforçam a primeira possibilidade.

Confira a análise da derrota do Palmeiras para o Atlético-MG

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