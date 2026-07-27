Palmeiras ganha reforço de Flaco e inicia preparação para enfrentar o Vitória Alviverde entra em campo no meio de semana e pode ter retorno do atacante vice-campeão da Copa

Após a derrota por 2 a 1 para o Atlético Mineiro na noite de domingo, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (27) e iniciou a preparação para enfrentar o Vitória na quarta-feira, pela 21ª rodada do Brasileirão. A grande novidade do treino foi o atacante Flaco López, que retomou as atividades com o elenco alviverde após disputar a Copa do Mundo pela Argentina.

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Vice-campeão com seu país, Flaco ganhou um período de férias antes de voltar a treinar com o Palmeiras. O atacante estará à disposição de Abel Ferreira para o confronto do meio de semana e está pendurado com dois cartões amarelos.

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Além do atacante, Abel Ferreira terá outros retornos importantes para o jogo contra o Vitória. O zagueiro Alexander Barboza, o lateral Khellven e os atacantes Ramon Sosa e Allan cumpriram suspensão por cartões diante do Atlético-MG e agora retornam à lista de relacionados do treinador. Diante do Galo, o Palmeiras também teve a volta de Vitor Roque e Felipe Anderson, que se recuperaram de lesão na última semana.

Na atividade desta segunda-feira, Abel trabalhou no campo da Academia de Futebol com Flaco e os jogadores que foram reservas no confronto diante do Atlético-MG. O treinador dividiu os atletas em dois times de oito jogadores e realizou treino de potência e aceleração, além de um trabalho em campo reduzido com foco em posse de bola, marcação e aproximação.

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O Palmeiras lidera o Brasileirão com 44 pontos, seis a mais que o Flamengo, segundo colocado, que tem um jogo a menos. A derrota para o Galo colocou fim a uma sequência de 14 jogos sem perder no campeonato. Mesmo assim, o alviverde segue dependendo de si para se manter na ponta da tabela e seguir sonhando com o título nacional.

Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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