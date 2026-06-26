Palmeiras encaminha empréstimo de Aranha a clube português; saiba detalhes
O jovem goleiro deve ficar na Europa por um ano; negociação faz parte do planejamento do Verdão para dar mais minutos ao atleta
O Palmeiras encaminhou o empréstimo do goleiro Aranha, de 21 anos, para o Moreirense, de Portugal. Os times já entraram em um acordo pelo negócio válido por um ano, ou seja, até o meio de 2027, segundo apurou o Lance!. O jogador deve viajar já na próxima semana para a Europa para assinar o vínculo.
➡️ Pegador de pênalti, Kaique retorna e deve virar terceiro goleiro do Palmeiras
Com o retorno de Kaique, de 23 anos, que será o terceiro goleiro de Abel Ferreira neste segundo semestre, a ideia da diretoria e comissão técnica é fazer com que Aranha ganhe espaço dentro de campo para adquirir experiência, fato que não ocorreria no Palmeiras atualmente.
Isso porque a lista tem Carlos Miguel, que é titular absoluto da posição, seguido por Marcelo Lomba, o reserva imediato. Aranha, então, precisa ganhar mais oportunidades antes de retornar do empréstimo, assim como aconteceu com Kaique, que retornou do futebol português nesta semana.
Aranha chegou ao Palmeiras em 2022, após se destacar pelo Sport pela Copa do Brasil Sub-17 e não demorou para assumir a titularidade da categoria de base alviverde. Em 2023, Aranha foi bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Verdão.
➡️ Ainda sem Abel, elenco do Palmeiras trabalha em dois períodos; Vitor Roque treina com bola
Tudo sobre