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Palmeiras encaminha empréstimo de Aranha a clube português; saiba detalhes

O jovem goleiro deve ficar na Europa por um ano; negociação faz parte do planejamento do Verdão para dar mais minutos ao atleta

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
26/06/2026 16:34
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Aranha, goleiro do Palmeiras, na Academia de Futebol
O goleiro Aranha será emprestado pelo Palmeiras ao Moreirense, de Portugal (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras encaminhou o empréstimo do goleiro Aranha, de 21 anos, para o Moreirense, de Portugal. Os times já entraram em um acordo pelo negócio válido por um ano, ou seja, até o meio de 2027, segundo apurou o Lance!. O jogador deve viajar já na próxima semana para a Europa para assinar o vínculo.

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    Com o retorno de Kaique, de 23 anos, que será o terceiro goleiro de Abel Ferreira neste segundo semestre, a ideia da diretoria e comissão técnica é fazer com que Aranha ganhe espaço dentro de campo para adquirir experiência, fato que não ocorreria no Palmeiras atualmente.

    Isso porque a lista tem Carlos Miguel, que é titular absoluto da posição, seguido por Marcelo Lomba, o reserva imediato. Aranha, então, precisa ganhar mais oportunidades antes de retornar do empréstimo, assim como aconteceu com Kaique, que retornou do futebol português nesta semana.

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    Aranha chegou ao Palmeiras em 2022, após se destacar pelo Sport pela Copa do Brasil Sub-17 e não demorou para assumir a titularidade da categoria de base alviverde. Em 2023, Aranha foi bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Verdão.

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    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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