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Palmeiras volta ao Brasileirão com desfalques no ataque e novidade na defesa

Clube lidera a competição com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
21/07/2026 13:33
Atualizado há 4 minutos
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Com a vitória parcial, Palmeiras soma 41 pontos no Campeonato Brasileiro (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

O Palmeiras retorna oficialmente aos gramados nesta quarta-feira (22) após a pausa para a Copa do Mundo. A equipe de Abel Ferreira, líder do Brasileirão, visita o Coritiba, a partir das 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

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    Para a partida, o Alviverde terá o desfalques dos atacantes Paulinho e Allan, suspensos. O lateral-esquerdo Jefté, que passou por cirurgia no joelho ainda no primeiro semestre, segue afastado e retorna apenas na próxima temporada.

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    Paulinho segue em trabalho de fortalecimento físico, mas já está liberado para atuar por mais de 45 minutos. Em entrevista, o atacante destacou o processo de recuperação e afirmou que ainda não está preparado para disputar uma partida completa.

    — A gente trabalhou esse período para isso, aumentar a carga. Não vai ser na loucura de poder jogar agora todo jogo. A gente vai sempre ter os momentos para escolher os melhores jogos para eu jogar como titular, jogar 60, 70 minutos. É o treinador que vai ver onde vou encaixar, onde ele vai ver que eu tenha que jogar — explicou o camisa 10.

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    Paulinho, atacante do Palmeiras
    Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Vitor Roque deve ser a principal novidade para o confronto. Recuperado de uma lesão no tornozelo que o afastou desde a partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil, o atacante treinou sem restrições ao longo da semana e deve ser relacionado. A tendência é que o Tigrinho comece no banco de reservas e ganhe minutos no segundo tempo.

    Por fim, Felipe Anderson trabalhou com o restante do elenco alviverde, mas ainda sob controle de carga e acompanhado por um profissional do Núcleo de Saúde e Performance. Dessa forma, o meia aparece como dúvida para o retorno do Palmeiras aos compromissos oficiais.

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    Barboza é reforço do Palmeiras para a reta final de temporada

    Regularizado no BID da CBF desde a última semana, Barboza teve sua suspensão reduzida de duas partidas para uma pelo STJD. Com isso, está liberado para a partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

    Único reforço anunciado pelo Palmeiras nesta janela de transferências, o zagueiro chegou do Botafogo ao custo de cerca de R$ 20 milhões e com a missão de ser sombra para a dupla de zaga titular formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo.

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