Palmeiras perde Giay por lesão em retorno após Copa do Mundo Lateral inicia recuperação após lesão no tornozelo; cirurgia é descartada

Agustín Giay sofreu uma torção no tornozelo direito nesta semana e será desfalque do Palmeiras no duelo contra o Coritiba, nesta quarta-feira (22), pela retomada da equipe após a pausa para a Copa do Mundo.

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O lateral passou por exames sob supervisão do departamento médico do clube, que descartou a necessidade de cirurgia na região. Giay já iniciou o tratamento, mas o Palmeiras ainda não estipulou prazo para o retorno.

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Com isso, Khellven deve assumir a titularidade pelo lado direito da defesa alviverde. Gustavo Gómez e Murilo são os favoritos para formar a dupla de zaga, enquanto o jovem Arthur aparece como principal opção para completar a linha defensiva.

Apesar de não ter sido convocado por Lionel Scaloni para a disputa da Copa do Mundo, Giay integrou os treinamentos da seleção argentina nos Estados Unidos e chegou a atuar em amistosos de preparação para a competição. Depois, recebeu um período de descanso do Palmeiras antes de retornar à Academia de Futebol para a intertemporada com o elenco.

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Giay, jogador do Palmeiras, durante partida da seleção da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

Giay em 2026

Agustín Giay entrou em campo em 29 oportunidades na atual temporada. Destas, 26 foram pelo Palmeiras, em partidas válidas pelo Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. O lateral, no entanto, ainda não tem participações diretas em gols.

A consolidação como titular no início do ano rendeu a Giay sua primeira convocação para defender a Argentina, em março. O lateral permaneceu na disputa por uma vaga na Copa do Mundo até os momentos finais, mas ficou fora da lista de 26 jogadores escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni.

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