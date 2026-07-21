Escalação: Palmeiras acumula desfalques, e Abel fará mudanças contra o Coritiba Cinco jogadores não serão relacionados para o duelo contra o Coritiba

O Palmeiras terá uma escalação alternativa para enfrentar o Coritiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira tem, ao menos, cinco desfalques confirmados para a partida, que marca o retorno da equipe aos gramados após mais de um mês.

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Os atacantes Allan e Paulinho cumprem suspensão automática, enquanto Giay e Jefté seguem sob cuidados do departamento médico. O argentino teve uma lesão no tornozelo direito diagnosticada nesta semana. Já o lateral-esquerdo passou por cirurgia no joelho e não atuará mais nesta temporada.

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Flaco López defendeu a Argentina em oito partidas na Copa do Mundo e terá um período de férias após a decisão do torneio. A expectativa é de que o atacante desfalque o Palmeiras nos dois próximos compromissos e retorne contra o Vitória, no dia 29, ou diante do Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Mauricio e Ramón Sosa.

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Felipe Anderson vira dúvida

Felipe Anderson teve a carga de treinamento controlada pelo Palmeiras nos últimos dias. Nesta terça-feira, o meia foi ao gramado da Academia de Futebol, mas, após a constatação de um edema na coxa esquerda, realizou atividades sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

O jogador será submetido a uma nova avaliação nas próximas horas. A expectativa, porém, é de que Felipe Anderson não seja relacionado para o duelo contra o Coritiba.

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Vitor Roque e Barboza aparecem como novidades

O atacante Vitor Roque treinou sem restrições e deve ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira. A tendência é que o jogador comece a partida no banco de reservas e seja acionado no decorrer do segundo tempo.

Barboza, por sua vez, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e, após a redução da suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), também será opção para o confronto com o Coritiba. A partida pode marcar a estreia do zagueiro com a camisa alviverde.

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Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

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