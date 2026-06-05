Vitória x Fortaleza: onde assistir ao segundo jogo da final da Copa do Nordeste
Confira as informações da decisão
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Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste de 2026. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT (praças nordestinas) e na internet pelos canais Canal do Benja (Youtube) e SportyNet (Youtube e TV fechada).
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Ficha do jogo
Como venceu o confronto de ida por 2 a 1, de virada, em plena Arena Castelão, o Vitória joga pelo empate diante de sua torcida para garantir o pentacampeonato do Nordestão e encerrar um jejum de 16 anos sem levantar essa taça. O time baiano tenta igualar o rival Bahia como o maior vencedor da história da competição.
Já o Fortaleza precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com o tetracampeonato no tempo normal. Uma vitória simples do Tricolor do Pici por um gol de vantagem (1 a 0, 2 a 1, etc.) leva a decisão do título diretamente para as cobranças de pênaltis. O Leão do Pici se apega ao retrospecto da semifinal, quando também perdeu a ida por 2 a 1 para o Sport e reverteu na volta fazendo 2 a 0.
Tudo sobre Vitória x Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Vitória 🆚 Fortaleza
Copa do Nordeste 2026 – Final (Jogo de Volta)
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Barradão, em Salvador (BA).
👁️ Onde assistir: SBT (Nordeste), Canal do Benja (YouTube), SportyNet (TV e YouTube) e Disney+.
🕴️ Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Luís Carlos de França Costa (RN).
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Edenílson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Jamerson ou Zé Breno), Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê.
Fortaleza (Técnico: Thiago Carpini)
João Ricardo; Maílton, Brítez, Lucas Gazal e Mucuri; Lucas Sasha e Ryan (Pierre); Vitinho, Pochettino e Luiz Fernando; Juan Miritello.
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