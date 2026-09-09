São Bernardo x Londrina: odds e onde assistir hoje

Em um confronto direto de clubes na parte de baixo da tabela, São Bernardo e Londrina se enfrentam no Estádio Primeiro de Maio, nesta quinta-feira (10), às 19h30, pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Enquanto o time paulista tenta se distanciar do Z-4 e encerrar seu jejum caseiro, o Tubarão chega afundado na zona de rebaixamento e amargando uma péssima sequência como visitante. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O São Bernardo vem de vitória fora de casa contra a Ponte Preta por 2 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela da competição. Já o Londrina vem de derrota em casa para o Operário-PR por 2 a 1, também pela 26ª rodada da Série B. A equipe busca recuperação para melhorar sua posição na tabela.

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Onde assistir a Juventude x América-MG ao vivo

A partida terá transmissão garantida para todo o Brasil por canais de TV fechada e plataformas de streaming.

Onde assistir: Sportv e Premiere Horário: 19h30 (horário de Brasília) Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Retrospecto e momento atual das equipes

Ambas as equipes atravessam um momento delicado e buscam reencontrar o caminho da vitória na Série B.

A seca do Bernô: O São Bernardo vem de uma sequência incômoda sem vencer há 4 partidas no geral e acumula um jejum de 10 jogos seguidos sem vitória atuando em casa. Para piorar a situação defensiva, a equipe paulista sofreu gols em cada uma das suas últimas 12 partidas. O colapso do Tubarão: O momento do Londrina é ainda mais alarmante: o time não vence há 11 jogos e vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas jogando longe de seus domínios (além de 8 partidas consecutivas sem vencer como visitante). O ataque também passa por um momento árido, sem balançar as redes nas últimas 2 rodadas.

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Melhor palpite para São Bernardo x Londrina

Apesar do jejum caseiro do São Bernardo, a performance recente da equipe é ligeiramente superior à do Londrina, que vive crise profunda. Por conta disso, o melhor palpite é São Bernardo vence.

Confronto direto

O histórico entre as duas equipes reflete o enorme equilíbrio do duelo. Nos últimos 5 confrontos diretos, houve 1 vitória do São Bernardo, 1 vitória do Londrina e 3 empates. O saldo de gols traduz exatamente esse cenário: média de 1.2 gols por partida para cada lado (saldo total zerado e média geral de 2.4 gols por jogo).

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Estatísticas de Gols e Odds para Apostas

Para quem deseja mapear os mercados de apostas e encontrar valor no duelo entre paulistas e paranaenses, os dados da temporada apontam padrões claros no Mercado de Gols (Over/Under):

Atenção aos minutos finais: Ambas as equipes costumam decidir seus jogos no final. O São Bernardo marca 31% dos seus gols entre os minutos 76-90, enquanto o Londrina concentra 37% dos seus tentos no mesmo período. Intensidade no 1º tempo: O mercado de gols na etapa inicial traz uma média histórica relevante de 1.2 gols no primeiro tempo nos duelos diretos. Desempenho caseiro vs visitante: Jogando no seu estádio, o São Bernardo tem campanha modesta (2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, média de 1.04 gols marcados) e não balançou as redes em 4 dos 13 jogos em casa. Já o Londrina tem sérias dificuldades fora (média de 1.22 gols sofridos/marcados em geral), passando em branco no ataque em 5 de seus 13 compromissos como visitante.

Dinâmica da Partida e Intervalo

A vantagem na etapa inicial costuma pender metricamente para os donos da casa: o São Bernardo vai para o intervalo vencendo em 29% das suas partidas, contra 26% do Londrina. Contudo, o time que sair atrás no placar dificilmente reverte o resultado, já que ambas as equipes registram 0% de vitórias quando começam perdendo em seus respectivos mandos/visitantes.

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O estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (Foto: Divulgação)

Os Artilheiros da Noite

Com a necessidade urgente de somar três pontos, as esperanças das comissões técnicas se apoiam nos homens de frente e nos garçons da temporada:

Pelo São Bernardo: Pedro Gabriel Pereira Lopes é o artilheiro do time com 4 gols, enquanto Eduardo da Silva Albuquerque comanda a criação com 5 assistências. Pelo Londrina: Joao Vitor de Souza Martins lidera a artilharia do Tubarão com 3 gols, enquanto Victor Hugo de Faria Mota é o principal garçom com 3 assistências.

Odds de palpite seguro de São Bernardo x Londrina

Os nossos palpites seguros são Ambas marcam e Mais de 1.5 gols.

Escalações prováveis

São Bernardo

Técnico: Vinícius Bergantin

Léo Lang; Hélder, Mário Sérgio, Rodrigo Ferreira e Lucas Lima; Felipe Rodrigues, Romisson e Fabrício Daniel; Echaporã, João Pedro e Luizão.

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Londrina-PR

Técnico: Rogério Micale

Zanella; Artur, Weverton, Nino Paraíba e Tárik; Guilherme Portuga, Fellipinho e João Andrade; William Pottker, Herbert e João Vitor.