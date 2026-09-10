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Cienciano x City Torque: onde assistir, horário e escalações

Cienciano e City Torque se enfrentam dia 10 de setembro, às 21h30, pelas Quartas de final da Copa Sul-Americana, no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 14:29
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Copa Sul-Americana 2026 - Cienciano x City Torque
Onde assistir ao vivo a partida entre Cienciano e City Torque pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)

Cienciano e Montevideo City Torque se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Paramount+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Paramount+

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O Cienciano chega às quartas de final depois de eliminar o Botafogo nas oitavas, com uma goleada por 6 a 1 no jogo de ida. Desde então, a equipe disputou três partidas pelo Clausura do Campeonato Peruano, com duas derrotas e uma vitória. No último compromisso, venceu o Cajamarca FC por 5 a 2 e ocupa a sétima posição da competição, com 40 pontos. Para o duelo desta quinta, Gerson Barreto é desfalque por suspensão.

Ficha do jogo

Cienciano-escudo-onde-assistir
CIE
City Torque escudo
CIT
Quartas de final
Copa Sul-Americana
Data e Hora
quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
Var
Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (BRA)
Onde assistir

Do outro lado, o Montevideo City Torque chega embalado após eliminar o Tigre com duas vitórias. A equipe uruguaia também venceu os três jogos que disputou desde então, contra Montevideo Wanderers, Defensor e Cerro Largo, marcando dez gols e sofrendo três. Com 12 pontos, o City Torque é o vice-líder do Clausura uruguaio, um atrás do Liverpool, que tem um jogo a mais. Franco Pizzichillo é dúvida para a partida devido a um problema muscular.

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Tudo sobre Cienciano x Montevideo City Torque (onde assistir, horário e escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Cienciano 🆚 Montevideo City Torque
Copa Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
📺 VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (BRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Cienciano (Técnico: Horacio Melgarejo)
Espinoza; Nuñez, Amondarain, Becerra e Robles; Romagnoli, Arias e Hohberg; Succar, Bandiera e Garcés.

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🔵 Montevideo City Torque (Técnico: Marcelo Méndez)
Torgnascioli; Agüero, Silva e Kagelmacher; Pizzichillo, Siles, Montes e Silvera; Obregón, Andrade e Rodríguez.

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