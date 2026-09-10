Manchester United x Sabah: onde assistir, horário e escalações
Manchester United e Sabah se enfrentam dia 10 de setembro de 2026, às 16h, pela primeira fase da Liga dos Campeões da UEFA, no Old Trafford, Manchester.
Manchester United e Sabah Baku se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. A partida marca o retorno dos Red Devils à principal competição europeia após cinco anos e terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming) ➡️Clique para assistir na Max
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O Manchester United volta à Champions League depois de terminar a última temporada da Premier League na terceira colocação. A equipe de Michael Carrick, porém, teve um início irregular no Campeonato Inglês atual, com uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras rodadas. No último compromisso, os Red Devils empataram por 2 a 2 com o Everton, fora de casa.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Sabah Baku estreia na fase de liga da Champions League. O clube do Azerbaijão ocupa a vice-liderança do campeonato nacional e venceu os três primeiros jogos da temporada. Fundado em 2017, o time é o mais jovem do país a disputar a principal competição europeia e busca surpreender logo em sua primeira participação.
Tudo sobre Manchester United x Sabah Baku (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Sabah Baku
Champions League - 1ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Willy Delajod (FRA)
🚩 Assistentes: Erwan Finjean (FRA) e Valentin Evrard (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Yoro, Martínez e Shaw; Mainoo e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Dorgu; Šeško.
🔵 Sabah Baku (Técnico: Valdas Dambrauskas)
Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Dashdamirov e Puchacz; Khaybulayev e Lepinjica; Simić, Isayev e Nwachukwu; Mickels.
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