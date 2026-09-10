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Fenerbahce x Roma: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 11:16
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Fenerbahce x Roma
Onde assistir ao vivo a partida entre Fenerbahce e Roma pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

Fenerbahçe e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 13h45 (de Brasília), no Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, em Istambul, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027. O confronto terá transmissão de HBO Max e TNT. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

O Fenerbahçe chega para a estreia europeia buscando deixar para trás o início irregular no Campeonato Turco. A equipe ocupa a nona colocação da Super Lig, com seis pontos em quatro rodadas, e vem de derrota no clássico diante do Besiktas.

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Apesar do momento, o time turco chega embalado pela campanha nos qualificatórios da Champions. O Fenerbahçe eliminou Gornik Zabrze, Sturm Graz e Olympique de Lyon sem sofrer derrota nos 90 minutos. Para a temporada, o clube também reforçou o setor ofensivo com nomes como Mason Greenwood e Romelu Lukaku. Por outro lado, Mattéo Guendouzi cumpre suspensão e será desfalque.

Ficha do jogo

Escudo Fenerbahçe
FEN
Escudo da Roma no centenário (Foto: Divulgação/Roma)
ROM
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 – 1ª rodada
Data e Hora
quinta-feira (10), às 13h45 (de Brasília)
Local
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, em Istambul
Árbitro
Jesús Gil Manzano (Espanha)
Assistentes
Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Espanha)
Var
Cesar Soto Grado (Espanha)
Onde assistir

Escalação do Fenerbahçe

O time comandado por Ismail Kartal terá Mattéo Guendouzi como principal ausência para a estreia. O francês está suspenso e não poderá enfrentar a Roma.

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Provável escalação: Ederson; Müldür, Skriniar, Aké e Brown; Yüksek, Kanté e Aktürkoğlu; Greenwood, Aydin e Muriqi.

Escalação do Roma

A Roma chega em situação mais confortável para o duelo. A equipe venceu as três primeiras partidas da Serie A e sofreu apenas um gol no período. Os triunfos sobre Fiorentina e Lecce, ambos por 4 a 0, além da vitória sobre a Atalanta, colocaram o time entre os destaques do início do Campeonato Italiano.

Gian Piero Gasperini tem uma dúvida importante no meio-campo: Lorenzo Pellegrini sente um incômodo no quadril e na coxa e pode não atuar. Paulo Dybala, por sua vez, apresentou um desconforto muscular antes do duelo contra a Atalanta, mas esteve em campo e deu a assistência para o gol de Matias Soulé.

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Outro destaque é Donyell Malen. O atacante holandês marcou três gols na goleada sobre a Fiorentina e aparece como uma das principais armas ofensivas da equipe italiana.

Provável escalação: Svilar; Mancini, N'Dicka e Hermoso; Molina, Cristante, Koné e Wesley França; Dybala e Soulé; Malen.

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