Fenerbahce x Roma: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA
Fenerbahçe e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 13h45 (de Brasília), no Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, em Istambul, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027. O confronto terá transmissão de HBO Max e TNT. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Cique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY
O Fenerbahçe chega para a estreia europeia buscando deixar para trás o início irregular no Campeonato Turco. A equipe ocupa a nona colocação da Super Lig, com seis pontos em quatro rodadas, e vem de derrota no clássico diante do Besiktas.
Apesar do momento, o time turco chega embalado pela campanha nos qualificatórios da Champions. O Fenerbahçe eliminou Gornik Zabrze, Sturm Graz e Olympique de Lyon sem sofrer derrota nos 90 minutos. Para a temporada, o clube também reforçou o setor ofensivo com nomes como Mason Greenwood e Romelu Lukaku. Por outro lado, Mattéo Guendouzi cumpre suspensão e será desfalque.
Ficha do jogo
Escalação do Fenerbahçe
O time comandado por Ismail Kartal terá Mattéo Guendouzi como principal ausência para a estreia. O francês está suspenso e não poderá enfrentar a Roma.
Provável escalação: Ederson; Müldür, Skriniar, Aké e Brown; Yüksek, Kanté e Aktürkoğlu; Greenwood, Aydin e Muriqi.
Escalação do Roma
A Roma chega em situação mais confortável para o duelo. A equipe venceu as três primeiras partidas da Serie A e sofreu apenas um gol no período. Os triunfos sobre Fiorentina e Lecce, ambos por 4 a 0, além da vitória sobre a Atalanta, colocaram o time entre os destaques do início do Campeonato Italiano.
Gian Piero Gasperini tem uma dúvida importante no meio-campo: Lorenzo Pellegrini sente um incômodo no quadril e na coxa e pode não atuar. Paulo Dybala, por sua vez, apresentou um desconforto muscular antes do duelo contra a Atalanta, mas esteve em campo e deu a assistência para o gol de Matias Soulé.
Outro destaque é Donyell Malen. O atacante holandês marcou três gols na goleada sobre a Fiorentina e aparece como uma das principais armas ofensivas da equipe italiana.
Provável escalação: Svilar; Mancini, N'Dicka e Hermoso; Molina, Cristante, Koné e Wesley França; Dybala e Soulé; Malen.
Onde Assistir
Mauro Júnior joga hoje? Veja onde assistir a PSV x Shakhtar DonetskHá 5 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (10/09/2026)Há 5 horas
Onde Assistir
Del Valle x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela LibertadoresHá 17 horas
Vôlei
Brasil x Peru pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistirHá 18 horas
Palmeiras
Palmeiras x LDU: onde assistir, desfalques e escalações do jogo pela LibertadoresHá 23 horas
Onde Assistir
Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao vivoHá 1 dia
Mais LANCE!