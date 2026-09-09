Após estrear com vitória no Campeonato Sul-Americano, a Seleção feminina de vôlei volta à quadra nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília). O Brasil enfrenta o Peru em partida válida pela segunda rodada da competição, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo terá transmissão do SporTV 2 (TV por assinatura). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Na estreia, a equipe treinada por José Roberto Guimarães venceu a Venezuela por 3 sets a 0, nas parciais de 25/14, 25/13 e 25/19. O confronto marcou o retorno da camisa 10 e capitã Gabi Guimarães — e como titular — após ficar fora da campanha do vice-campeonato da Liga das Nações por uma lesão na região lombar. Foi o primeiro jogo da ponteira com a Amarelinha desde o ano passado.

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O contexto tranquilo da partida permitiu a Zé Roberto testar novas jogadoras no time. A levantadora Vivian e a oposta Sabrina, oriundas da Seleção B, tiveram suas primeiras oportunidades no elenco principal, além de jovens destaques como a ponteira Helena e a central Luzia, que voltaram a ganhar espaço sob o comando do técnico tricampeão olímpico.

Por outro lado, o Peru sofreu uma virada para a Argentina no primeiro compromisso pelo Sul-Americano. Com a derrota por 3 sets a 1 — 20/25, 25/15, 25/18 e 27/25 —, a seleção peruana busca surpreender a equipe anfitriã e favorita ao título continental para se recuperar no torneio.

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Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a Venezuela (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Sabrina

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Peru - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

Agenda de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Peru - quarta-feira (9), às 20h (de Brasília) Brasil x Colômbia - quinta-feira (10), às 20h (de Brasília) Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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