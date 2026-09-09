Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão do Paramount+. Clique aqui para assistir no Paramount+.

As equipes voltam a se encarar após a semifinal de 2025. Na ocasião, os equatorianos venceram por 3 a 0 no jogo de ida, em casa. Na volta, em São Paulo, o Palmeiras goleou por 4 a 0, com destaque para Allan e Raphael Veiga, e garantiu a classificação para a decisão.

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Desfalques do Palmeiras

Abel Ferreira não terá quatro jogadores à disposição para a partida de ida nesta quarta-feira (9). Expulso ainda no primeiro jogo das oitavas de final diante o Cerro Porteño, Andreas Pereira recebeu dois jogos de suspensão e segue como desfalque.

Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho, ambos com lesões musculares na coxa, serão desfalques. O lateral Jefté também está fora. O jogador segue em recuperação de uma cirurgia no joelho e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.

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O capitão Gustavo Gómez e o lateral Arthur estão pendurados e desfalcam o Palmeiras no jogo de volta caso recebam cartão amarelo nesta partida.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 🆚 LDU

Libertadores – quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 19 (de Brasília);

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming);

🟨 Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay (Barboza), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Arias e Felipe Anderson; Mauricio e Flaco López.

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)

Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Villamil; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada.

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Confira onde assistir ao jogo entre Palmeiras e LDU, pela ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Arte Lance!)

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