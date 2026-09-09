Palmeiras x LDU: onde assistir, desfalques e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final
Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão do Paramount+. Clique aqui para assistir no Paramount+.
As equipes voltam a se encarar após a semifinal de 2025. Na ocasião, os equatorianos venceram por 3 a 0 no jogo de ida, em casa. Na volta, em São Paulo, o Palmeiras goleou por 4 a 0, com destaque para Allan e Raphael Veiga, e garantiu a classificação para a decisão.
Desfalques do Palmeiras
Abel Ferreira não terá quatro jogadores à disposição para a partida de ida nesta quarta-feira (9). Expulso ainda no primeiro jogo das oitavas de final diante o Cerro Porteño, Andreas Pereira recebeu dois jogos de suspensão e segue como desfalque.
Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho, ambos com lesões musculares na coxa, serão desfalques. O lateral Jefté também está fora. O jogador segue em recuperação de uma cirurgia no joelho e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.
O capitão Gustavo Gómez e o lateral Arthur estão pendurados e desfalcam o Palmeiras no jogo de volta caso recebam cartão amarelo nesta partida.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 🆚 LDU
Libertadores – quartas de final (ida)
📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 19 (de Brasília);
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming);
🟨 Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay (Barboza), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Arias e Felipe Anderson; Mauricio e Flaco López.
LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)
Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Villamil; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada.
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