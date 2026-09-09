Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras x LDU: onde assistir, desfalques e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
09/09/2026 11:31
Favorite o Lance! no Google
onde assistir Palmeiras x LDU
Palmeiras x LDU (Foto: Arte Lance!)

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão do Paramount+. Clique aqui para assistir no Paramount+.

As equipes voltam a se encarar após a semifinal de 2025. Na ocasião, os equatorianos venceram por 3 a 0 no jogo de ida, em casa. Na volta, em São Paulo, o Palmeiras goleou por 4 a 0, com destaque para Allan e Raphael Veiga, e garantiu a classificação para a decisão.

continua após a publicidade

Desfalques do Palmeiras

Abel Ferreira não terá quatro jogadores à disposição para a partida de ida nesta quarta-feira (9). Expulso ainda no primeiro jogo das oitavas de final diante o Cerro Porteño, Andreas Pereira recebeu dois jogos de suspensão e segue como desfalque.

Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho, ambos com lesões musculares na coxa, serão desfalques. O lateral Jefté também está fora. O jogador segue em recuperação de uma cirurgia no joelho e só deve retornar aos gramados na próxima temporada.

continua após a publicidade

O capitão Gustavo Gómez e o lateral Arthur estão pendurados e desfalcam o Palmeiras no jogo de volta caso recebam cartão amarelo nesta partida.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 🆚 LDU
Libertadores – quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 19 (de Brasília);
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming);
🟨 Árbitro: Jesús Noel Valenzuela Sáez (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay (Barboza), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Arias e Felipe Anderson; Mauricio e Flaco López.

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)
Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Villamil; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada.

continua após a publicidade
onde assistir Palmeiras x LDU
Confira onde assistir ao jogo entre Palmeiras e LDU, pela ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Arte Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Nubank Parque, estádio do Palmeiras

Palmeiras

Presidente da LDU critica gramado sintético do Palmeiras: 'Não é amigável'

Há 15 minutos
Os jogadores do Palmeiras comemoram a classificação para a final da Copa Libertadores de 2025, após partida válida pela semifinal de volta, contra a LDU.

Palmeiras

Palmeiras encara LDU em jogo de reencontros e sem 'heróis' da virada histórica

Há 6 horas
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fora de Campo

Publicação de Leila irrita torcedores do Palmeiras: 'Não é possível'

Há 15 horas
Giay e Mauricio durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Palmeiras encerra preparação para duelo contra LDU e soma quatro desfalques; veja

Há 16 horas
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Futebol Nacional

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Há 1 dia
Flaco López em ação no duelo entre Palmeiras e Santos

Palmeiras

Palmeiras foca na Libertadores após perder liderança e encara LDU sem titular

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jogos de hoje: Riquelme Fillipi, do Palmeiras, em ação pela Copinha (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Vendido pelo Palmeiras, Cria segue treinando no clube; entenda

Carlos Miguel em ação pelo Palmeiras

Palmeiras soma dois nomes no radar da Seleção; Allan agrada Ancelotti

Comandante também abordou a questão da sua punição recente (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Felipe Melo manda recado a Abel após Botafogo x Palmeiras

Jogadores do Flamengo se abraçam após gol marcado no brasileirão

Flamengo dispara, abre vantagem sobre o Palmeiras e vira favorito ao título do Brasileirão; veja os números

Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

Anderson Barros, diretor executivo do Palmeiras

Diretor do Palmeiras faz alerta após Flamengo assumir liderança: 'Não podemos cometer os mesmos erros'

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Palmeiras

Alexander Barboza, do Palmeiras, gritando

Barboza vira assunto em Botafogo x Palmeiras: 'Estava na cara'

Alexander Barboza em Vitória x Palmeiras

Palmeiras perde defensor para clássico contra o São Paulo

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Abel, do Palmeiras, aborda polêmica com microfone e dispara: 'O que querem com isso?'

Abel Ferreira, do Palmeiras, caminhando

Torcedores do Palmeiras se revoltam com liderança do Flamengo: 'Tenebrosa'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel joga pressão para o Flamengo após Palmeiras perder liderança: 'Tem obrigação de fazer mais'

Botafogo e Palmeiras empataram por 0 a 0

Dê suas notas: Botafogo e Palmeiras não saem do zero no Nilton Santos