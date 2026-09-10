Mauro Júnior joga hoje? Veja onde assistir a PSV x Shakhtar Donetsk
Além do convocado, duelo também terá outros brasileiros
A estreia de Mauro Júnior pela Seleção Brasileira está próxima, mas antes de se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti, o lateral assistirá o PSV em campo pela Champions League. Apesar da euforia da convocação, o brasileiro está suspenso e não poderá atuar contra o Shakhtar Donetsk, nesta quinta-feira (10), às 13h45 (de Brasília), no Philips Stadion, pela primeira rodada da fase de liga
A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pela HBO Max (streaming). O Lance! acompanha o confronto em tempo real.
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Ficha do jogo
Mauro Júnior vive momento especial antes de se apresentar à Seleção
Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal, Mauro Júnior chega ao duelo com o Shakhtar depois de construir praticamente toda a carreira no futebol europeu. Aos 27 anos, o jogador está em sua nona temporada pelo PSV e se tornou o brasileiro com mais partidas na história do clube, com 206 aparições.
O jogador nasceu em Assis, no interior de São Paulo, e chegou ao futebol holandês ainda nas categorias de base. Em 2017, aos 18 anos, assinou com o PSV e, desde então, passou por diferentes funções dentro da equipe. Meia de origem, também ganhou espaço como lateral e se tornou uma peça versátil no elenco.
Ao longo da passagem pelo clube, Mauro Júnior conquistou quatro títulos do Campeonato Holandês, duas Copas da Holanda e três Supercopas. Agora, a convocação para os amistosos do Brasil contra Austrália e Índia representa um novo passo na carreira do jogador.
No entanto, Mauro Júnior não poderá atuar contra o Shakhtar. O brasileiro está suspenso e deve ser substituído por Filip Kostić na lateral esquerda.
Como chegam PSV e Shakhtar Donetsk
O PSV chega para a estreia europeia invicto na Eredivisie. Vice-líder do Campeonato Holandês, com 13 pontos, a equipe de Peter Bosz vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Ajax, fora de casa, e marcou 18 gols nas últimas cinco partidas.
O time holandês busca também encerrar uma sequência negativa em estreias de Champions League. A última vitória na primeira rodada aconteceu na temporada 2015/16, quando derrotou o Manchester United por 2 a 1 no Philips Stadion. Desde então, foram cinco derrotas consecutivas.
Do outro lado, o Shakhtar Donetsk também chega embalado. A equipe comandada por Arda Turan venceu o Karpaty por 2 a 1 no último compromisso e ocupa a segunda colocação do Campeonato Ucraniano, com 12 pontos.
O clube também chama atenção pela presença brasileira no elenco. Ao todo, 14 dos 56 brasileiros inscritos na atual edição da Champions League defendem o Shakhtar. Entre eles estão Vinícius Tobias, Pedro Henrique, Marlon Gomes, Alisson e Kauã Elias.
Tudo sobre PSV x Shakhtar Donetsk (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
PSV 🆚 Shakhtar Donetsk
Champions League - 1ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Philips Stadion, Eindhoven, Holanda
📺 Onde assistir: Space e HBO Max
🕴️ Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)
🚩 Assistentes: İbrahim Çağlar Uyarcan e Abdullah Özkara (TUR)
📺 VAR: Christian Dingert (ALE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 PSV (Técnico: Peter Bosz)
Kovář; Dest, Geertruida, Obispo e Kostić; Wanner, Sano e Til; Perišić, Pepi e Van Bommel.
🟠 Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)
Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique; Ocheretko, Nazaryna e Marlon Gomes; Alisson, Kauã Elias e Newerton.
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