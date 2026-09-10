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Bayern Munique x Bodo Glimt: onde assistir, horário e escalações

Bayern Munique e Bodo Glimt se enfrentam dia 10 de setembro de 2026, às 16h, pela primeira fase da Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027, na Allianz Arena em München.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 14:17
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Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 - Bayern Munique x Bodo Glimt
Onde assistir ao vivo a partida entre Bayern Munique e Bodo Glimt pelo Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bayern de Munique e Bodo/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Os bávaros estreiam na competição em busca de recuperação após o empate sem gols com o Schalke 04 na Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na Max

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O Bayern de Munique ocupa a quarta colocação da Bundesliga, com quatro pontos nas duas primeiras rodadas. A equipe de Vincent Kompany venceu na estreia, mas ficou no 0 a 0 com o Schalke 04 no último sábado (5), resultado que interrompeu o início perfeito no Campeonato Alemão. Agora, os bávaros buscam começar a campanha europeia com vitória diante da torcida.

Ficha do jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
Sabah Escudo
SAB
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Allianz Arena, Munique, Alemanha
Árbitro
Rade Obrenovič (ESL)
Assistentes
Jure Praprotnik e Grega Kordež (ESL)
Var
Carlos del Cerro Grande (ESP)
Onde assistir

Do outro lado, o Bodo/Glimt chega embalado pela campanha no Campeonato Norueguês. Líder da competição, com 47 pontos em 19 partidas, o time soma 15 vitórias e vem de triunfo por 2 a 1 sobre o Fredrikstad, fora de casa. A equipe de Kjetil Knutsen terá pela frente um dos favoritos ao título e fará sua estreia continental longe de seus torcedores.

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Tudo sobre Bayern de Munique x Bodo/Glimt (onde assistir, horário e escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique 🆚 Bodo/Glimt
Champions League - 1ª rodada da fase de liga

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha
📺 Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Rade Obrenovič (ESL)
🚩 Assistentes: Jure Praprotnik e Grega Kordež (ESL)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Davies; Kimmich e Pavlović; Olise, Musiala e Luis Díaz; Kane.

🟡 Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft e Bjorkan; Auklend, Berg e Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen e Hauge.

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