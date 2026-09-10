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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (10/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 06:00
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Jogadores do Bayern comemoram gol
Jogadores do Bayern comemoram gol (Fotos: INA FASSBENDER / AFP)

A quinta-feira (10) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com seis partidas pela Champions League e jogos decisivos pelas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Os destaques ficam para Bayern de Munique x Bodo/Glimt, Manchester United x Sabah e Independiente del Valle x Flamengo.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 10 de setembro de 2026):

Champions League

13h45 – Fenerbahçe x Roma – TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
13h45 – PSV x Shakhtar Donetsk – Space e HBO Max
16h – Bayern de Munique x Bodo/Glimt – TNT e HBO Max
16h – Manchester United x Sabah – Space e HBO Max
16h – Como x RB Leipzig – HBO Max
16h – Slavia Praga x Lens – HBO Max

Olise e Brown comemoram gol do Bayern
Olise e Brown comemoram gol do Bayern (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

➡️ Clique para assistir na HBO Max

Campeonato Português

16h15 – Estrela Amadora x Braga – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – São Bernardo x Londrina – Sportv e Premiere
19h30 – Vila Nova x Goiás – Disney+
21h30 – Sport x Ponte Preta – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+

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➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere

Copa Libertadores

21h30 – Independiente del Valle x Flamengo – ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

21h30 – Cienciano x Montevideo City Torque – Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

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