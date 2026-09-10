Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (10/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (10) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com seis partidas pela Champions League e jogos decisivos pelas quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Os destaques ficam para Bayern de Munique x Bodo/Glimt, Manchester United x Sabah e Independiente del Valle x Flamengo.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 10 de setembro de 2026):
Champions League
13h45 – Fenerbahçe x Roma – TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
13h45 – PSV x Shakhtar Donetsk – Space e HBO Max
16h – Bayern de Munique x Bodo/Glimt – TNT e HBO Max
16h – Manchester United x Sabah – Space e HBO Max
16h – Como x RB Leipzig – HBO Max
16h – Slavia Praga x Lens – HBO Max
➡️ Clique para assistir na HBO Max
Campeonato Português
16h15 – Estrela Amadora x Braga – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – São Bernardo x Londrina – Sportv e Premiere
19h30 – Vila Nova x Goiás – Disney+
21h30 – Sport x Ponte Preta – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
Copa Libertadores
21h30 – Independiente del Valle x Flamengo – ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
21h30 – Cienciano x Montevideo City Torque – Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
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