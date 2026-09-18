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Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Cosenza e Scafatese se enfrentam dia 19 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 07:26
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Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Scafatese
Onde assistir ao vivo a partida entre Cosenza e Scafatese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Cosenza e Scafatese se enfrentam nesta 19 de setembro, às 9h30 no Stadio Ezio Scida, pela 6ª rodada da Serie C1. O confronto, válido pela 6ª rodada do Serie C1, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Cosenza vem de derrota por 5 a 2 diante do Giugliano, fora de casa, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. Antes, empatou em casa sem gols contra o Cavese 1919. A equipe busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
Rodada: 6
Fase: Girone C

O Scafatese vem de empate em casa por 0 a 0 contra o Monopoli, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. Na rodada anterior, venceu o Catania por 2 a 1 fora de casa, mostrando boa forma recente.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cosenza
Técnico: F. Coppitelli
V. Iliev; A. Dalmazzi, P. Dametto, R. Paşcalău e A. Barone; G. Clemente, E. McJannet e A. D'Alena; N. Contiliano, D. Quieto e T. Petrović.

Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; A. Ferrara, L. Bacchetti, M. Scognamiglio e M. Novella; A. Esposito, F. Tripi e M. Toscano; C. Palmieri, E. Volpicelli e R. Convitto.

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