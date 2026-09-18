Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Cosenza e Scafatese se enfrentam nesta 19 de setembro, às 9h30 no Stadio Ezio Scida, pela 6ª rodada da Serie C1. O confronto, válido pela 6ª rodada do Serie C1, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Cosenza vem de derrota por 5 a 2 diante do Giugliano, fora de casa, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. Antes, empatou em casa sem gols contra o Cavese 1919. A equipe busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 9h30

Local: Stadio Ezio Scida, Crotone

Rodada: 6

Fase: Girone C

O Scafatese vem de empate em casa por 0 a 0 contra o Monopoli, pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027. Na rodada anterior, venceu o Catania por 2 a 1 fora de casa, mostrando boa forma recente.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 19 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Ezio Scida, Crotone

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Cosenza

Técnico: F. Coppitelli

V. Iliev; A. Dalmazzi, P. Dametto, R. Paşcalău e A. Barone; G. Clemente, E. McJannet e A. D'Alena; N. Contiliano, D. Quieto e T. Petrović.

Scafatese

Técnico: M. Facciolo

F. Forte; A. Ferrara, L. Bacchetti, M. Scognamiglio e M. Novella; A. Esposito, F. Tripi e M. Toscano; C. Palmieri, E. Volpicelli e R. Convitto.