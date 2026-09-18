Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Salernitana x Giugliano: onde assistir, horário e escalações

Salernitana e Giugliano se enfrentam dia 19 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Giró

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 14:29
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Salernitana x Giugliano
Onde assistir ao vivo a partida entre Salernitana e Giugliano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Salernitana e Giugliano se enfrentam nesta 19 de setembro, às 15h30 (de Brasília) no Stadio Arechi, em Salerno, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Salernitana vem de empate fora de casa contra o Barletta por 1 a 1, pela 5ª rodada da Serie C1. A equipe busca melhorar seu desempenho na competição para subir na tabela.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Arechi, Salerno
Rodada: 6
Fase: Girone C

O Giugliano chega para o confronto após uma vitória em casa por 5 a 2 contra o Cosenza, também pela 5ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase para se consolidar na competição.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Arechi, Salerno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, S. Pieraccini, D. Celiento e M. Llano; L. Villa, M. Vitale e M. Tascone; I. Achik, A. La Gumina e E. D'Ursi.

Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; S. La Vardera, M. Caldore, A. Minelli e R. Improta; L. Peluso, I. Varone e L. Forciniti; U. Galletta, G. Esposito e Ibourhima Baldé.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tricolor busca se recuperar de eliminação recente na Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

Onde Assistir

São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
João Fonseca bate de direita em um dos treinos da Copa Davis na Barra da Tijuca

Tênis

João Fonseca estreia na Copa Davis; horário e onde assistir

Há 2 horas
La Liga 2026/2027 - Espanyol x Elche

Onde Assistir

Espanyol x Elche: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Albinoleffe

Onde Assistir

Juventus II x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Bundesliga 2026/2027 - Bayern Munique x Union Berlin

Onde Assistir

Bayern Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações

Há 4 horas
Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Scafatese

Onde Assistir

Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Há 7 horas
Mais LANCE!
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)

Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Lens

Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalações

Liga Europa 2026/2027 - Juventus x NEC

Juventus x NEC: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Liga Europa 2026/2027 - Besiktas x Olympique de Marseille

Besiktas x Olympique de Marseille: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Liga Europa 2026/2027 - Real Sociedad x Bournemouth

Real Sociedad x Bournemouth: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Liga Europa 2026/2027 - Levski Sofia x Salzburg

Levski Sofia x Salzburg: horário e onde assistir

Brasileirão Série B 2026 - Ceará x Novorizontino

Ceará x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)

Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Ospitaletto

AC Carpi x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Giana Erminio x Trento

Giana Erminio x Trento: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Renate x Dolomiti Bellunesi

Renate x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Treviso

Union Brescia x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino

Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester United x Brighton: onde assistir a Copa da Liga Inglesa