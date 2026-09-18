Salernitana x Giugliano: onde assistir, horário e escalações
Salernitana e Giugliano se enfrentam dia 19 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Giró
Salernitana e Giugliano se enfrentam nesta 19 de setembro, às 15h30 (de Brasília) no Stadio Arechi, em Salerno, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Salernitana vem de empate fora de casa contra o Barletta por 1 a 1, pela 5ª rodada da Serie C1. A equipe busca melhorar seu desempenho na competição para subir na tabela.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Arechi, Salerno
Rodada: 6
Fase: Girone C
O Giugliano chega para o confronto após uma vitória em casa por 5 a 2 contra o Cosenza, também pela 5ª rodada da Serie C1. A equipe busca manter a boa fase para se consolidar na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Arechi, Salerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, S. Pieraccini, D. Celiento e M. Llano; L. Villa, M. Vitale e M. Tascone; I. Achik, A. La Gumina e E. D'Ursi.
Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; S. La Vardera, M. Caldore, A. Minelli e R. Improta; L. Peluso, I. Varone e L. Forciniti; U. Galletta, G. Esposito e Ibourhima Baldé.
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