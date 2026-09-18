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Sorrento x Bari: onde assistir, horário e escalações

Sorrento e Bari se enfrentam dia 19 de setembro, às 9h30, pela 6ª rodada da Serie C1 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 14:26
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Serie C1 2026/2027 - Sorrento x Bari
Onde assistir ao vivo a partida entre Sorrento e Bari pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Sorrento e Bari se enfrentam nesta 19 de setembro, às 9h30 no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sorrento vem de vitória fora de casa contra o Cavese 1919 por 3 a 2, pela 5ª rodada da Serie C1. Antes, venceu em casa o Picerno por 1 a 0, mostrando boa forma recente na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 6
Fase: Girone C

Já o Bari vem de empate em casa contra o Potenza por 0 a 0, também pela 5ª rodada da Serie C1. A equipe busca melhorar seu desempenho após o resultado sem gols.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, R. Cargnelutti, A. Viscardi e M. Falasca; S. Paglino, S. Cangianiello e L. Capezzi; M. Cuccurullo, F. Ricci e A. Bolzán.

Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; M. Manè, M. Elia, V. Mantovani e V. Mogoș; G. Maggiore, L. Grgić e E. Darboe; M. Della Morte, K. Butić e F. Bianchi.

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