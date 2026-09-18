Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Juventus II x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Juventus II e Albinoleffe se enfrentam dia 20 de setembro, às 07h30, pela 6ª rodada da S

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 10:40
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Juventus II x Albinoleffe
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus II e Albinoleffe pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Juventus II e Albinoleffe se enfrentam nesta 20 de setembro, às 07h30 no Stadio Giuseppe Moccagatta, pela 6ª rodada Serie C1. O confronto, válido pela 6ª rodada do Serie C1, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Juventus II vem de derrota em Cittadella 2 x 0 Juventus II, por Serie C1, em 17 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, também perdeu para Ospitaletto por 3 a 0, fora de casa, pela mesma competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
Rodada: 6
Fase: Girone A

Albinoleffe vem de derrota em Albinoleffe 1 x 2 Arzignano Valchiampo, por Serie C1, em 17 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, empatou em Dolomiti Bellunesi 0 x 0 Albinoleffe, fora de casa, pela mesma competição.

continua após a publicidade

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Juventus II
Técnico: M. Brambilla
R. Radu; S. van Aarle, C. Corradi, N. Rizzo e J. Grelaud; F. Savio, F. Macca e D. Ripani; G. Makiobo, J. Oboavwoduo e A. Durmiši.

Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, G. Sciacca e L. Ballo; B. Barba, A. Lombardi e A. Mandelli; M. Agostinelli, T. Simonelli e L. Stanzani.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Bundesliga 2026/2027 - Bayern Munique x Union Berlin

Onde Assistir

Bayern Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações

Há 42 minutos
Serie C1 2026/2027 - Cosenza x Scafatese

Onde Assistir

Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (18/09/2026)

Há 4 horas
Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Lens

Onde Assistir

Monaco x Lens: onde assistir, horário e escalações

Há 13 horas
Liga Europa 2026/2027 - Juventus x NEC

Onde Assistir

Juventus x NEC: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Há 20 horas
Liga Europa 2026/2027 - Besiktas x Olympique de Marseille

Onde Assistir

Besiktas x Olympique de Marseille: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Há 20 horas
Mais LANCE!
Liga Europa 2026/2027 - Real Sociedad x Bournemouth

Real Sociedad x Bournemouth: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Liga Europa 2026/2027 - Levski Sofia x Salzburg

Levski Sofia x Salzburg: horário e onde assistir

Brasileirão Série B 2026 - Ceará x Novorizontino

Ceará x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações

Paquetá grita na comemoração do primeiro gol do Flamengo sobre o Corinthians

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (17/09/2026)

Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Ospitaletto

AC Carpi x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Giana Erminio x Trento

Giana Erminio x Trento: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Renate x Dolomiti Bellunesi

Renate x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Union Brescia x Treviso

Union Brescia x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Seleção Brasileira de vôlei na estreia do Sul-Americano masculino

Brasil x Bolívia: horário e onde assistir ao Pré-Olímpico de vôlei

Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester United e Brighton pela Copa da Liga Inglesa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Manchester United x Brighton: onde assistir a Copa da Liga Inglesa

Liga Europa 2026/2027 - Milan x Benfica

Milan x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir flamengo

Flamengo x Del Valle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

La Liga 2026/2027 - Barcelona x Racing Santander

Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Osasuna

Atlético de Madrid x Osasuna: odds, palpites e onde assistir