Juventus II x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações
Juventus II e Albinoleffe se enfrentam dia 20 de setembro, às 07h30, pela 6ª rodada da S
Juventus II e Albinoleffe se enfrentam nesta 20 de setembro, às 07h30 no Stadio Giuseppe Moccagatta, pela 6ª rodada Serie C1. O confronto, válido pela 6ª rodada do Serie C1, terá transmissão do. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Juventus II vem de derrota em Cittadella 2 x 0 Juventus II, por Serie C1, em 17 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, também perdeu para Ospitaletto por 3 a 0, fora de casa, pela mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Setembro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
Rodada: 6
Fase: Girone A
Albinoleffe vem de derrota em Albinoleffe 1 x 2 Arzignano Valchiampo, por Serie C1, em 17 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, empatou em Dolomiti Bellunesi 0 x 0 Albinoleffe, fora de casa, pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Juventus II
Técnico: M. Brambilla
R. Radu; S. van Aarle, C. Corradi, N. Rizzo e J. Grelaud; F. Savio, F. Macca e D. Ripani; G. Makiobo, J. Oboavwoduo e A. Durmiši.
Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, G. Sciacca e L. Ballo; B. Barba, A. Lombardi e A. Mandelli; M. Agostinelli, T. Simonelli e L. Stanzani.
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