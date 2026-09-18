Altamura x Picerno: onde assistir, horário e escalações
Altamura e Picerno se enfrentam dia 19 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C1
Altamura e Picerno se enfrentam nesta 19 de setembro, às 15h30 no Stadio Comunale Tonino D'Angelo, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/11/2025)
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/11/2025)
O Altamura vem de derrota fora de casa para a Casertana por 1 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada da Serie C1 2026/2027.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
Rodada: 6
Fase: Girone C
O Picerno vem de duas derrotas consecutivas: perdeu em casa para o Catania por 4 a 2 e fora de casa para o Sorrento por 1 a 0, ambas pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Altamura
Técnico: L. Memushaj
F. Perucchini; M. Esposito, R. Pirrello, F. Pacia e M. Falasca; M. Grande, E. Gudelevičius e N. Dipinto; T. Mogentale, G. Malcore e M. Rosafio.
Picerno
Técnico: C. De Luca
R. Marcone; F. Pistolesi, D. Del Fabro, A. Bassoli e G. Bellodi; P. Virgilio, S. Maselli e D. Franco; S. Pugliese, Leo Abreu e M. Kanoute.
Tudo sobre
Onde Assistir
São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Tênis
João Fonseca estreia na Copa Davis; horário e onde assistirHá 2 horas
Onde Assistir
Espanyol x Elche: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Juventus II x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Bayern Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Onde Assistir
Cosenza x Scafatese: onde assistir, horário e escalaçõesHá 7 horas
Mais LANCE!