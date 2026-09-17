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Besiktas x Olympique de Marseille: onde assistir ao jogo da Liga Europa

Em Istambul, Besiktas e Olympique de Marseille estreiam na Liga Europa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 14:00
Atualizado há 2 minutos
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Liga Europa 2026/2027 - Besiktas x Olympique de Marseille
Onde assistir ao vivo a partida entre Besiktas e Olympique de Marseille pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Besiktas e Olympique de Marseille se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 16h (horário de Brasília), no Tüpraş Stadyumu, em Istambul. O duelo é válido pela 1ª rodada da primeira fase da Uefa Europa League 2026/27 e marca o início da caminhada continental para turcos e franceses. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

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Ficha do jogo

BJK
MAR
Campeonato
Liga Europa 2026/2027
Data e Hora
17/09/2026, 16:00
Local
Tüpraş Stadyumu - İstanbul
Árbitro
Onde assistir
Link para assistir

O Besiktas chega para o confronto apostando no ambiente do Tüpraş Stadyumu para estrear com vitória na competição europeia. Jogando com o apoio de sua torcida em Istambul, a equipe turca busca impor um ritmo forte desde os minutos iniciais para superar a defesa adversária e somar os primeiros três pontos no torneio continental.

Já o Olympique de Marseille desembarca na Turquia sob pressão e buscando reabilitação rápida na temporada. O time francês vem de uma derrota por 1 a 0 para o Rennes pela Ligue 1 e tenta virar a chave na Liga Europa para recuperar a confiança, conter a pressão externa e conseguir um bom resultado fora de casa.

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Ficha do jogo: Besiktas x Olympique de Marseille
Competição: Europa League 2026/27 (1ª rodada - Primeira Fase)
📅 Data: Quinta-feira, 17 de setembro de 2026
⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Tüpraş Stadyumu, Istambul (Turquia)
📺 Onde assistir: CazeTV (YouTube) e Prime Video
Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

📋 Prováveis Escalações

BEŞIKTAŞ (Técnico: Giovanni van Bronckhorst):
Mert Günok; Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai e Masuaku; Al-Musrati, Gedson Fernandes e Rafa Silva; Rashica, Semih Kılıçsoy e Ciro Immobile

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OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Técnico: Roberto De Zerbi):
Rulli; Murillo, Balerdi, Cornelius e Merlin; Højbjerg, Kondogbia e Harit; Greenwood, Luis Henrique e Wahi.

Liga Europa 2026/2027 - Besiktas x Olympique de Marseille
Onde assistir ao vivo a partida entre Besiktas e Olympique de Marseille pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

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