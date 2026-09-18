Savoia x Casarano: onde assistir, horário e escalações
Savoia e Casarano se enfrentam dia 19 de setembro, às 12h30, pela 6ª rodada da Serie C1
Savoia e Casarano se enfrentam nesta 19 de setembro, às 12h30 no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Savoia vem de dois empates recentes: 0 a 0 contra o Foggia fora de casa e 1 a 1 diante do Crotone em casa, ambos pela Serie C1. A equipe busca melhorar sua campanha na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 6
Fase: Girone C
O Casarano vem de vitória em casa por 1 a 0 contra o Audace Cerignola, também pela Serie C1, e busca manter a boa fase na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; C. Fabriani, M. Noce, D. Portanova e F. Cozzoli; S. Iob, V. Alfieri e G. Tumbarello; F. Meola, A. Nepi e F. Scotti.
Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; E. Matino, M. Mercadante, S. Negro e P. Ciotti; G. Logoluso, R. Maiello e N. Zanellato; C. Cuzzarella, F. Grandolfo e C. Chiricò.
Tudo sobre
Onde Assistir
Salernitana x Giugliano: onde assistir, horário e escalaçõesHá 16 minutos
Onde Assistir
Catania x Barletta: onde assistir, horário e escalaçõesHá 17 minutos
Onde Assistir
Altamura x Picerno: onde assistir, horário e escalaçõesHá 17 minutos
Onde Assistir
Audace Cerignola x Casertana: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 minutos
Onde Assistir
Forlì x Torres: onde assistir, horário e escalaçõesHá 19 minutos
Onde Assistir
Sorrento x Bari: onde assistir, horário e escalaçõesHá 20 minutos
Mais LANCE!