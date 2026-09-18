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Savoia x Casarano: onde assistir, horário e escalações

Savoia e Casarano se enfrentam dia 19 de setembro, às 12h30, pela 6ª rodada da Serie C1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 14:28
Atualizado há 1 minutos
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Serie C1 2026/2027 - Savoia x Casarano
Onde assistir ao vivo a partida entre Savoia e Casarano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Savoia e Casarano se enfrentam nesta 19 de setembro, às 12h30 no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Savoia vem de dois empates recentes: 0 a 0 contra o Foggia fora de casa e 1 a 1 diante do Crotone em casa, ambos pela Serie C1. A equipe busca melhorar sua campanha na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 19 de Setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 6
Fase: Girone C

O Casarano vem de vitória em casa por 1 a 0 contra o Audace Cerignola, também pela Serie C1, e busca manter a boa fase na competição.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 19 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; C. Fabriani, M. Noce, D. Portanova e F. Cozzoli; S. Iob, V. Alfieri e G. Tumbarello; F. Meola, A. Nepi e F. Scotti.

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Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; E. Matino, M. Mercadante, S. Negro e P. Ciotti; G. Logoluso, R. Maiello e N. Zanellato; C. Cuzzarella, F. Grandolfo e C. Chiricò.

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